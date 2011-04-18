صادرات غیر نفتی خراسان رضوی 50 درصد افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، عباس نیاوند صبح دوشنبه در نشست مدیران جهاد کشاورزی این استان با تأکید بر اینکه ساز و کارهای لازم برای صادرات هوایی محصولات کشاورزی فراهم شده است، بیان کرد: سال جاری از ظرفیت های فرودگاهی، خطوط ریلی و جاده ها بهره گیری خواهد شد، تا با تعاملات خوبی که با کشورهای همسایه صورت گرفته، صادرات استان افزایش یابد.

وی با اشاره به اینکه در سال جاری به دنبال صرفه جویی در مصرف انرژی هستیم، اظهار داشت: از محل صرفه جویی در هدفمند سازی یارانه ها تلاش خواهد شد در جهت تولید اشتغال زایی و افزایش واحدهای تولیدی گام برداشته شود.

وی رشد فرهنگی را لازمه رسیدن به رشد اقتصادی دانست و ادامه داد: ‌برای رسیدن به رشد اقتصادی باید توسعه منابع انسانی، فرهنگی و اجتماعی در کنار توسعه منابع طبیعی، کشاورزی و زیرساخت ها مورد توجه قرار گیرد.

رئیس جهاد کشاورزی خراسان رضوی نیز در این نشست، اظهار داشت: توسعه نظام های آبیاری مدرن و ارتقاء راندمان آبیاری از طریق اجرای عملیات زیربنایی آب و خاک و طرح نجات آب های زیرزمینی از برنامه های این نهاد در سال جاری است.

محمد طباطبایی افزود: احداث کلینیک های گیاه شناسی، اجرای طرح یکپارچه سازی اراضی برنامه جامع بهبود محصول زعفران و طرح باشگاه کشاورزان جوان از جمله سیاست های جهاد کشاورزی است.