رسانه ها با غنی سازی محتوا از تکرار و روزمرگی پرهیز کنند

قادر آشنا در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج ارشاد را حامی اصلی نشریات و رسانه ها عنوان کرد و افزود: حمایت از نشریاتی که از امکانات و تجهیزات مالی محدودتری برخوردارند در اولویت کاری این اداره کل قرار دارد.

وی پاس داشت مقام قلم را برای کلیه اصحاب فرهیخته رسانه و فرهنگ ضروری دانست و خاطرنشان کرد:انسان، زبان و قلم هر سه دارای شأن و حرمتی بسیار گران بوده و بر اصحاب قلم واجب است ضمن پاسداری از این حریم ها و با رعایت انصاف از حقوق افراد حفاظت نمایند.



مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی غنی بودن رسانه ها را عامل نفوذ و یافتن جایگاه مناسب خود در جامعه معرفی و تصریح کرد:چنانچه محتوا و قلم در نشریات دارای جایگاه ارزشمندی باشند کار با قوت و قدرت پیش خواهد رفت و در صورتی که این دو عامل در کنار هم قرار نگیرند رسانه به روزمرگی و تکرار دچار خواهد شد.

برخورداری رسانه ها از عوامل حرفه ای از عوامل موفقیت رسانه ها



قادر آشنا برخورداری رسانه ها از عوامل حرفه ای و آموزش دیده را عامل موفقیت آنان ارزیابی و تاکید کرد: برگزاری دوره های آموزشی با استفاده از اساتید طراز اول در این حرفه از برنامه های جدی اداره کل در سال جاری به شمار می رود که امیدواریم این مهم با همکاری اصحاب رسانه و واحد روابط عمومی این اداره کل هر چه سریعتر محقق گردد.



قادر آشنا پارامترهای این اداره کل برای مساعدت به نشریات را منوط به ارزیابی آنها با در نظر گرفتن فاکتورهایی نظیر رعایت زمان انتشار، میزان تیراژ، برخورداری از محتوایی متناسب با جایگاه استان عنوان کرد.

مدیرکل ارشاد در بازدیدهایی سال جاری خود از دفاتر رسانه های این استان، با رویکرد توجه به شهرها و شهرک های اقماری استان از شهر محمد شهر و دفتر نشریه "وداد " بازدید کرد.

توجه به شهرک های اقماری البرز رویکرد ارشاد البرز