ایران آماده همکاری برای ایجاد امنیت پایدار نفت است

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه در کنگره چشم انداز صنعت نفت در افق 1404 که در محل نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد با بیان اینکه امروز موضوع انرژی های فسیلی برای دنیا بسیار با اهمیت است، گفت: انرژی های فسیلی جزو انرژی های حیاتی برای کشورهای نفتی از جمله کشور ما محسوب می شوند به همین دلیل باید برنامه ریزی استراتژیکی برای این بخش وجود داشته باشد.

وی با مطرح کردن این سئوال که چگونه باید به محصول نفت و گاز ایران که محصولی استراتژیک است نگاه کرد، اظهار داشت: برای پاسخ به این سئوال باید گفت که به عنوان یک کشور نفتی باید همه تلاشمان را برای مبادله استراتژیک، برنامه ریزی استراتژیک و داشتن یک نگاه استراتژیک به این امر حیاتی به کار بگیریم.

لاریجانی ادامه داد: در زمان حاضر در دنیا با همه تلاشهایی که در حوزه انرژیهای نوین و دیگر انرژی ها انجام می شود ، باز هم 70 درصد انرژی مورد نیاز دنیا متکی به انرژی های فسیلی است و این نشان می دهد تا چه میزان این انرژی ها پر اهمیت بوده و از جایگاه منحصر به فردی برخوردار است.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: به دلیل اهمیت انرژی های فسیلی در کشور ، به گونه ای برنامه ریزی کردیم که دولت سند راهبرد انرژی را ظرف 6 ماه تبیین کند و بر اساس این استراتژی حرکت کنیم.

وی با بیان اینکه کشور ما نیازمند تمرین بیشتری برای دستیابی به استراتژی مناسب در حوزه انرژی های فسیلی است اظهار داشت: باید به گونه ای تلاش کنیم که سطح کار را بیش از پیش افزایش دهیم و با برنامه ریزی و راهبرد مناسب به اهداف خود دست پیدا کنیم.

لاریجانی همچنین اظهار داشت که بسیاری از کشورها با زد و بندهای سیاسی ، فشارهای سیاسی و جنگ هایی که به راه می اندازند تحت عنوان امنیت انرژی به دنبال نفت کشورهای منطقه هستند که از جمله این اتفاقات می توان به جنگ عراق اشاره کرد و اکنون نیز در لیبی همین نگاه وجود دارد.

رئیس مجلس تصریح کرد: در معرکه ای که امروز در لیبی به وجود آمده است تمام حواس غربی ها به نفت لیبی جمع شده است و هر حدود و مرزی که گذاشته اند به این دلیل است که تسلط خود را بر نفت لیبی معنا دهند، در این شرایط کشورهای فروشنده نفت همچون جمهوری اسلامی باید به گونه ای عمل کنند که در دام ندانم کاری ها نیفتند و با حمایت جدی از بخش نفت و گاز خود و برنامه ریزی درست در این زمینه، زمینه های پیشرفت خود را فراهم کنند.

وی با اشاره به فعالیتهایی که اخیرا در وزارت نفت در زمینه بسترسازی برای دانشمندان داخلی به وجود آمده است، گفت: این فعالیتها بسیارخوب و مناسب است و به همین دلیل نیز ما در برنامه پنجم توسعه کشور به گونه ای برنامه ریزی کردیم که از تولید داخلی صیانت شود و به سمت صنعت داخلی حرکت کنیم تا توانمندی کشور در صنعت نفت بیشتر شود.

لاریجانی با مخاطب قرار دادن کشورهای غربی گفت: آنان باید توجه کنند که دیگر دوره اینکه با قدرت زور، فشار جنگ افروزی و زد و بند های سیاسی بخواهند شرایط خود را به کشورهای نفتی تحمیل کنند به پایان رسیده است .

وی افزود: چند دهه از این زمانه گذشته است و اکنون دیگر دوران زور و فشار نیست چرا که آنان نتیجه این رفتار زد و بند سیاسی و اعمال فشار تحت عنوان کنترل قیمت ها را دیده اند و نتیجه اش انقلاب های منطقه شده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه اعمال فشار به کشورهای منطقه و گماردن افراد دست نشانده نتیجه ای جز انقلاب هایی که امروز در منطقه به وجود آمده است، ندارد، تصریح کرد: این موضوع امنیت پایدار انرژی را در پی ندارد و باید مدل جدیدی برای امنیت پایدار انرژی پایه گذاری شود.

وی افزود: جمهوری اسلامی به دنبال روابط عادلانه در موضوع انرژی بین خریدار و فروشنده است و ما هیچ گاه مخالف امنیت پایدار انرژی نبوده ایم و هیچ گاه مخالف این موضوع نیز نبوده ایم که رفتارهای مربوط به انرژی غیر قابل پیش بینی باشد.

لاریجانی تاکید کرد: اگر کشورهای غربی درون مدل عادلانه خرید و فروش نفت به نفع خریدار و فروشنده رفتار کنند جمهوری اسلامی نیز کمک می کند تا امنیت پایدار انرژی به وجود بیاید.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: باید مدل رفتاری جدیدی در حوزه انرژی ترسیم شود که در آن احترام متقابل و تنظیم رفتار عادلانه به نفع کشورهای فروشنده و خریدار به وجود آید.

وی اظهار داشت: جمهوری اسلامی آماده است تا همکاریهای خود را در این مدل جدید انجام دهد اما جمهوری اسلامی همواره با روش های دیگر مخالف است و در مقابل روش های دیگر ایستادگی می کند.

لاریجانی همچنین افزود: استفاده از زبان تحریم علیه جمهوری اسلامی بی نتیجه است چرا که ما را بیشتر به محصولات داخلی متکی می کند و این رفتار نیز منطقی نیست.

وی در پایان با اشاره به اینکه مجلس تمام تلاش خود را می کند تا در بودجه سال 90 به صنعتگران داخلی توجه شود، گفت: ما تلاش می کنیم ، بودجه 90 تصویر واقعی از برنامه پنجم توسعه کشور را متجلی کند.