به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، هزاران نفر از مردم دیروز یکشنبه 28 فروردین ماه به عنوان گرامیداشت روز یکشنبه نخل که نشانگر ورود حضرت مسیح به شهر اورشلیم درست یک هفته پیش از تصلیب در مراسم واتیکان شرکت کردند.

رهبر 84 ساله کاتولیکهای جهان محور موعظه خود را به رابطه انسان با خدا و اینکه چگونه این رابطه گاهی از سوی تکنولوژی مورد تهدید واقع می‌شود قرار داد.

پاپ گفت: انسان از آغاز همواره آرزوی شبیه شدن به خدا و دستیابی به عظمت خداوند را درسر می‌پرورانده است. انسان در امور بسیاری پیشرفت کرده و آرزوهای خود را تحقق بخشیده و امروز ما می‌توانیم پرواز کنیم و از دورترین نقاط زمین بایکدیگر صحبت کنیم. اما هنوز نیروی جاذبه‌ای که ما را به پایین می‌کشد قدرتمند است.

وی افزود: درحالی که پیشرفتهای تکنولوژی که زندگی بشر را بهبود بخشیده قابل توجه است اما این پیشرفتها احتمال بروز و ظهور شر را افزایش داده است. فجایع طبیعی برای انسان یادآور این نکته است که هنوز تمام قدرت را در اختیار ندارد.

رهبر کاتولیکها یادآور شد: اگر انسان خواستار رابطه با خداوند است در مرحله اول باید غرور و خواسته خود را برای شبیه شدن به خدا رها کند.

پاپ بندیکت شانزدهم در روز پنجشنبه مقدس ( اول اردیبهشت) مراسم سنتی شستن پای 12 نفر را به نشانه تواضعی که مسیح در شب پیش از مصلوب شدن خود نسبت به حواریوننشان داد برگزار خواهد کرد.

در روز جمعه مقدس یا جمعة الصلیب ( روزی که مسیح به صلیب کشیده شد) مراسم مسیر صلیب به عنوان نماد مصائب مسیح در روز مصلوب شدن برگزار می‌شود.

هفته مقدس با برگزاری روز عید پاپ به عنوان مهمترین روز در تقویم عبادی کلیسا خاتمه می‌یابد. پاپ در این روز چون نخستین روز سال نو پیام به شهر و به جهان را ارائه می‌کند.