8 سالن تیراندازی در استان ایلام احداث می شود

فرزاد فتاحی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: با برنامه ریزی های بعمل آمده تا پایان سال جاری 20 پروژه ورزشی در استان ایلام به بهره برداری می رسند و از آنجاییکه این پروژه ها اختصاصی ورزشی هستند باعث تحول در ورزش استان خواهند شد.

وی با اشاره به اینکه برای اولین بار امسال 8 سالن تیراندازی در استان احداث می شود، اظهار داشت: با حضور ریاست فدراسیون تیراندازی و استاندار ایلام توافقنامه اولیه امضا شده و بزودی عملیات اجرایی این 8 سالن در هشت شهرستان استان آغاز می شود که می تواند در بحث توسعه ورزش تیراندازی در استان بسیار تاثیرگذار باشد.

فتاحی با اشاره به اینکه بحث احداث سالنهای ورزش باستانی هم در کل استان در دستور کار مسئولان ورزش استان قرار دارد، تصریح کرد: در سال جاری به سالنهای ورزش باستانی به صورت جدی به آن توجه شده است و مسئولان آن را در اولویت کاری خود قرار داده اند که به بحث ورزش باستانی که ورزشی اصیل است هم توجه کرده باشیم.

این مسئول با اشاره به اینکه امسال استادیوم 15 هزار نفری ایلام به بهره برداری می رسد، خاطرنشان کرد: تمام تلاش مسئولان ورزش استان این است که زمین چمن و پیست دو میدانی این استادیوم تا اول تابستان سال جاری به بهره برداری برسد و برای محوطه سازی و سایر کارهای این مجموعه امسال سه میلیارد و 400 میلیون تومان اعتبار از طریق شرکت توسعه و تجهیز اختصاص داده شده است.

وی ادامه داد: محوطه سازی و سایر کارهای استادیوم 15 هزار نفره ایلام در مرحله واگذاری پیمانکار قرار دارد بزودی پیمانکار مشخص می شود و کار محوطه سازی آن و کارهای اصلی استادیوم شروع خواهد شد و تا پایان سال این پروژه مشکلی برای بهره برداری نخواهد داشت.

مدیرکل تربیت بدنی استان ایلام گفت: در بحث توسعه ورزشهای همگانی متولیان ورزش استان برنامه های ویژه ای را تدارک دیده اند که با فعال کردن ایستگاههای ورزش صبحگاهی، توسعه ورزش در بین خانواده ها و با برگزاری همایشهای پیاده روی خانوادگی و کوه پیمایی عمومی این ورزش همگانی توسعه خواهد یافت.

فتاحی افزود: امسال طوری برنامه ریزی شده است که هزینه ورزش در سبد اصلی خانواده ها افزایش پیدا کند و مردم به این خودباوری برسند که ورزش نیاز اساسی جامعه است و باید برای آن هزینه کنند.

وی اظهار داشت: بحث توجه به مسائل فرهنگی ورزش در سال گذشته شروع شده است و امسال این موضوع در سال جهاد اقتصادی بصورت جدی تر دنبال می شود که مسائل فرهنگی در ورزش باعث می شود که توقعات علمای دینی ما از ورزش محقق شود.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته اعتبارات عمرانی تربیت بدنی استان سه میلیارد و 600 میلیون تومان بوده است انتظار می رود که امسال این اعتبارات به دو برابر افزایش یابد تا هم بتوان پروژه ها را به بهره برداری رساند و مطالبات پیمانکار پرداخت شود، تصریح کرد: در بحث اعتبارات ملی با رایزنی انجام شده با مسئولان کشوری این سازمان قرار شده که اعتبارات ویژه به استان ایلام تخصیص داده شود و بخصوص برای تکمیل سالن تیراندازی 30 خطی استان ایلام که امسال اولین سالن تیراندازی استان را به بهره برداری رسانده شود.