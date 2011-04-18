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۲۹ فروردین ۱۳۹۰، ۱۱:۲۷

در طرح استقبال از بهار /

استقبال شهروندان شمیرانی از طرح هبه 25 درصد افزایش یافت

همزمان با اجرای طرح استقبال از بهار، طرح هبه در شمال تهران با استقبال شهروندان 25 درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن جلالی فراهانی معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه یک با اعلام این خبر اظهار داشت: شهرداری با اجرای طرح هبه به عنوان رابط میان خانواده های بی بضاعت و شهروندان اهدا کننده به جمع آوری هدایا در اسفند ماه سال گذشته و فروردین ماه سال 90، در راستای طرح استقبال از بهار پرداخت.

وی با بیان اینکه این برنامه همه ساله در ماههای پایانی سال با جدیت بیشتری اجرا می شود، افزود: سال 89 در طرح استقبال از بهار 231 مورد طرح هبه اجرا شد و امسال با دریافت 290 پیام از سوی شهروندان که اقلام مازاد بر نیاز خود و هدایایی که اختصاصا به منظور اهدا به نیازمندان تهیه و در تماس با سامانه 137 به شهرداری منطقه یک اعلام کرده اند ، طرح هبه نسبت به سال گذشته ، 25 درصد افزایش داشته است.
 
جلالی فراهانی با اشاره به بسیج همه امکانات و توان معاونت امور اجتماعی و فرهنگی و به کارگیری 5 کامیون و دهها نیروی انسانی اقدام به جمع آوری اقلام اهدایی شهروندان نموده است ، گفت: این اقلام پس از جمع آوری مستقیما به انبار هبه منتقل و پس از بررسی، سرویس و آماده سازی به شهروندان نیازمند اهدا می شود.
 
کد مطلب 1291593

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