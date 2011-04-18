استقبال شهروندان شمیرانی از طرح هبه 25 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن جلالی فراهانی معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه یک با اعلام این خبر اظهار داشت: شهرداری با اجرای طرح هبه به عنوان رابط میان خانواده های بی بضاعت و شهروندان اهدا کننده به جمع آوری هدایا در اسفند ماه سال گذشته و فروردین ماه سال 90، در راستای طرح استقبال از بهار پرداخت.

وی با بیان اینکه این برنامه همه ساله در ماههای پایانی سال با جدیت بیشتری اجرا می شود، افزود: سال 89 در طرح استقبال از بهار 231 مورد طرح هبه اجرا شد و امسال با دریافت 290 پیام از سوی شهروندان که اقلام مازاد بر نیاز خود و هدایایی که اختصاصا به منظور اهدا به نیازمندان تهیه و در تماس با سامانه 137 به شهرداری منطقه یک اعلام کرده اند ، طرح هبه نسبت به سال گذشته ، 25 درصد افزایش داشته است.

جلالی فراهانی با اشاره به بسیج همه امکانات و توان معاونت امور اجتماعی و فرهنگی و به کارگیری 5 کامیون و دهها نیروی انسانی اقدام به جمع آوری اقلام اهدایی شهروندان نموده است ، گفت: این اقلام پس از جمع آوری مستقیما به انبار هبه منتقل و پس از بررسی، سرویس و آماده سازی به شهروندان نیازمند اهدا می شود.

