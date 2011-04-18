دوره آموزش فهرست نگاری نسخ خطی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعلی موجانی، مدیراجرایی سایت گنجینه باز نسخه های خطی اسلامی و ایرانی با بیان این مطلب گفت: این دوره آموزشی در چارچوب توافقنامه مشترک بین هفت مرکز تخصصی برگزار و در پایان دوره به شرکت کنندگان گواهینامه طی دوره با تایید این مراکز داده می شود.

گنجینه باز نسخه های خطی اسلامی و ایرانی، مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی، کتابخانه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، کتابخانه بزرگ آیت الله مرعشی نجفی، موسسه ساواما در تنبوکتو کشور مالی، موسسه کاشف الغطاء در نجف اشرف و موسسه تحقیقات علمی موریتانی هفت مرکزی هستند که این دوره آموزشی با همکاری آنها برگزار می شود.

همچنین موجانی در ادامه گفت: هزینه اقامت برای متقاضیان شهرستانی در طول مدت برگزاری دوره آموزشی برعهده گنجینه باز نسخه های خطی اسلامی و ایرانی خواهد بود.

کاغذ شناسی، خط شناسی، آشنایی با اجزای نسخه خطی غیر از کاغذ و خط مانند صحافی، جلدسازی، شیرازه دوزی و تصویرگری و متن شناسی از واحدهای درسی این دوره آموزشی به شمار می روند.

داوطلبان برای شرکت در این دوره آموزشی باید در حد جلد چهارم کتاب "المبادی العربیه" با زبان عربی آشنا و از مهارت کافی برای کار با کامپیوتر و نرم افزارهای رایج آن برخوردار باشند.آنها می توانند تا تاریخ 15 اردیبهشت ماه مشخصات کامل خود را به نشانی info@totfim.com ارسال کنند.