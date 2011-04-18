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۲۹ فروردین ۱۳۹۰، ۱۱:۵۱

یک کشاورز در ایرانشهر زمینه اشتغال 22 نفر را فراهم کرد

یک کشاورز در ایرانشهر زمینه اشتغال 22 نفر را فراهم کرد

زاهدان - خبرگزاری مهر: یک کشاورز در ایرانشهر با بهره گیری مناسب از زمین های کشاورزی خود زمینه اشتغال 22 نفر را به صورت مستقیم فراهم کرده است.

حاج امیر شه بخش در گفتگو با خبرنگار مهر در زاهدان، اظهار داشت: از کشاورزی و درآمد حاصل از آن راضی و خشنود هستم و توسعه کشاورزی علاوه بر افزایش سود موجب اشتغال 22 نفر نیز شده است.

این کشاورز ایرانشهری گفت: با 61 سال سن هر ساله در 150 هکتار از زمین های کشاورزی خود انواع محصولات زراعی کشت می کند و در این زمینه برای تعدادی به صورت مستقیم اشتغال فراهم کرده است.

وی افزود: در سال زراعی 90- 89 علاوه بر گندم محصولاتی مانند کلزا، کدو، خربزه، هندوانه، باقلا و بامیه را در زمین های کشاورزی خود کشت کرده است.

شه بخش بیان داشت: علاوه بر کشاورزی کار پرورش شتر را نیز انجام می دهد.

وی گفت: در حال حاضر 40 نفر شتر را پرورش می دهد و سالانه هشت تا 10 تن گوشت قرمز نیز به بازار عرضه می کند.

کد مطلب 1291596

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