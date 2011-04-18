یک کشاورز در ایرانشهر زمینه اشتغال 22 نفر را فراهم کرد

حاج امیر شه بخش در گفتگو با خبرنگار مهر در زاهدان، اظهار داشت: از کشاورزی و درآمد حاصل از آن راضی و خشنود هستم و توسعه کشاورزی علاوه بر افزایش سود موجب اشتغال 22 نفر نیز شده است.

این کشاورز ایرانشهری گفت: با 61 سال سن هر ساله در 150 هکتار از زمین های کشاورزی خود انواع محصولات زراعی کشت می کند و در این زمینه برای تعدادی به صورت مستقیم اشتغال فراهم کرده است .

وی افزود: در سال زراعی 90- 89 علاوه بر گندم محصولاتی مانند کلزا، کدو، خربزه، هندوانه، باقلا و بامیه را در زمین های کشاورزی خود کشت کرده است .

شه بخش بیان داشت: علاوه بر کشاورزی کار پرورش شتر را نیز انجام می دهد .

وی گفت: در حال حاضر 40 نفر شتر را پرورش می دهد و سالانه هشت تا 10 تن گوشت قرمز نیز به بازار عرضه می کند.