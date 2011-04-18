داشتن تفکر بسیجی از نقاط مثبت ارتش ایران است

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، قهرمان رشید صبح دوشنبه در مراسم رژه نیروهای ارتش، اظهار داشت: 29 فروردین نقطه عطف بزرگی در تاریخ انقلاب اسلامی ایران رقم زده است.
وی با بیان اینکه ارتش ایران از موفقترین ارتش های جهان است، عنوان کرد: حضور ارتش جمهوری اسلامی ایران در انقلاب اسلامی و گسستن آنها از نظام ستمشاهی نقطه قوتی است که از حافظه مردم و تاریخ محو نمی شود.
رشید بر تلاش هوشمندانه ارتش ایران در راستای تشکیل هسته های انقلاب تاکید کرد و بیان داشت: دشمنان قسم خورده ایران در داخل و خارج از کشور تلاش های مذبوخانه ای را برای مقابله با انقلاب داشتند و براندازی ارتش می دانستند که در خدمت مردم و انقلاب بوده است.
وی با بیان اینکه ارتش همواره در حفاظت و حراست از مرزهای ایران ایستاده است، تصریح کرد: ارتش با صلابت، شجاعت، قدرت، اتحاد و انسجام در خدمت مردم و نظام است.
رشید همچنین پیوند ارتش با ملت را از نقاط بارز و ماندگار دانست و یادآور شد: امروز پیوند ارتش و نیروهای مسلح با ولایت از پایه های مستحکمی است که سبب خدمت، ثبات، اقتدار، شوکت و عظمت بیشتر برای ملت ایران است.
به گفته وی ارتش با پیوند خود با ولایت فقیه در راستای تبیین رهنمودهای حضرت امام در خدمت مردم هستند.
رشید با مقایسه ارتش ایران با سایر جهان، خاطر نشان کرد: مردم ایران پشتوانه اصلی نیروهای نظامی و انتظامی هستند.
استاندار خراسان جنوبی یادآور شد: ارتش ایران همواره در خدمت مردم و برای تعالی ارزش های اسلامی و انسانی در جهان بشریت است.
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