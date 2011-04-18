داشتن تفکر بسیجی از نقاط مثبت ارتش ایران است

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، قهرمان رشید صبح دوشنبه در مراسم رژه نیروهای ارتش، اظهار داشت: 29 فروردین نقطه عطف بزرگی در تاریخ انقلاب اسلامی ایران رقم زده است .

وی با بیان اینکه ارتش ایران از موفقترین ارتش های جهان است، عنوان کرد: حضور ارتش جمهوری اسلامی ایران در انقلاب اسلامی و گسستن آنها از نظام ستمشاهی نقطه قوتی است که از حافظه مردم و تاریخ محو نمی شود .

رشید بر تلاش هوشمندانه ارتش ایران در راستای تشکیل هسته های انقلاب تاکید کرد و بیان داشت: دشمنان قسم خورده ایران در داخل و خارج از کشور تلاش های مذبوخانه ای را برای مقابله با انقلاب داشتند و براندازی ارتش می دانستند که در خدمت مردم و انقلاب بوده است .

وی با بیان اینکه ارتش همواره در حفاظت و حراست از مرزهای ایران ایستاده است، تصریح کرد: ارتش با صلابت، شجاعت، قدرت، اتحاد و انسجام در خدمت مردم و نظام است .

رشید همچنین پیوند ارتش با ملت را از نقاط بارز و ماندگار دانست و یادآور شد: امروز پیوند ارتش و نیروهای مسلح با ولایت از پایه های مستحکمی است که سبب خدمت، ثبات، اقتدار، شوکت و عظمت بیشتر برای ملت ایران است .

به گفته وی ارتش با پیوند خود با ولایت فقیه در راستای تبیین رهنمودهای حضرت امام در خدمت مردم هستند .

رشید با مقایسه ارتش ایران با سایر جهان، خاطر نشان کرد: مردم ایران پشتوانه اصلی نیروهای نظامی و انتظامی هستند .