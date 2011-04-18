قرارداد ساخت 250 عدد تیغه توربین منعقد شد

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، این قرارداد امروز یکشنبه توسط مدیر تدارکات و امور کالای شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب و مدیرعامل شرکت توربین ماشین خاومیانه امضا و مبادله شد.

بر اساس این قرارداد شرکت توربین ماشین خاومیانه برای نخستین بار در کشور این نوع از تیغه های توربینهای گازی را در مدت 10 ماه برای شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب خواهد ساخت.



توربینها از اصلی ترین و پیچیده ترین تجهیزات و ماشین آلات فرآیندی تولید، فرآورش و انتقال نفت و گاز هستند که در کارخانه های بهره برداری، تقویت فشار گاز، تلمبه خانه ها، کارخانه های گاز و گاز مایع و ایستگاه های تزریق گاز مورد استفاده قرار می گیرند.



هرمز قلاوند مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در مراسم امضای این قرارداد اظهار امیدواری کرد که با تلاش متخصصان داخلی در آینده ای نزدیک تمام بخشهای توربینهای گازی در داخل کشور تولید شود.



ناصر خردمند مدیر تدارکات و امور کالای شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب نیز با ابراز خرسندی از دستیابی به دانش فنی ساخت این نوع از قطعات توربین در داخل کشور گفت: با ساخت این قطعات ضمن جلوگیری از خروج ارز از کشور، مسیر ساخت دیگر قطعات حساس توربین ها هموار شده است.



در این مراسم مدیر تولید شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب با بیان اینکه تعمیر و نگهداری ماشین آلات فرآیندی در صنعت نفت از اهمیت زیادی برخوردار است، اظهار داشت: ساخت قطعات و تجهیزات کاربردی مورد استفاده در صنعت نفت در داخل کشور در تحقق برنامه های نگهداشت و تثبیت تولید این شرکت و تمام مجموعه صنعت نفت تاثیر گذار است.



عبدالامیر حویزاوی افزود: امیدواریم با پشتوانه، تجربه و تخصص کارشناسان شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب و همت شرکتهای داخلی در آینده نزدیک توربینهای گازی به طور کامل در داخل ساخته شود.