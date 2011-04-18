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۲۹ فروردین ۱۳۹۰، ۱۲:۱۶

دفترچه های درمانی یک شکل می شوند

دفترچه های درمانی یک شکل می شوند

گرگان - خبرگزاری مهر: نماینده مردم کردکوی و بندرگز در مجلس گفت: برای رفاه حال مردم و بیماران، دفترچه های درمانی به یک شکل می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمد جواد نظری مهر صبح دوشنبه در جمع مسئولان بهداشت و درمان کردکوی افزود: سعی و تلاش می کنیم که بهداشت و درمان و علوم پزشکی برای رفاه بیماران اعتبارات گرفته شود و  برای همه مردم دفترچه های درمانی به یک شکل داشته باشیم.

وی از جمله فعالیت کمیسیون پزشکی را پیگیری جذب نیروهای درمانی بویژه پرستار و ماما نام برد.
 
الیاسی فرماندار کردکوی با اشاره به طرح هدفمند سازی یارانه ها در بخش دارویی و درمان افزود: ما از جمله کشورهایی بودیم که در دوران جنگ از داشتن دارو محروم بوده و نیاز مند وادرات از کشورهای خارجی بوده ایم.
 
وی اظهار داشت: اکنون الحمدالله کشور ما به نقطه ای رسیده که خود کفایی دارویی داشته و حتی بعضی از داروهای سرطانی را تولید و صادر می کنیم.
 
جمال زاده رئیس شبکه بهداشت و درمان کردکوی گفت: برای پیشگیری در مصرف بی رویه داروها نیازمند اقدامات اساسی و بهداشتی هستیم.

وی افزود: در بخش بهداشت و درمان شهرستان کردکوی از تمامی بیماران دیابتی آماری تهیه شده تا در درمان آنها با یک پرونده منسجم تحت درمان قرار گیرند.
کد مطلب 1291602

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