دفترچه های درمانی یک شکل می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمد جواد نظری مهر صبح دوشنبه در جمع مسئولان بهداشت و درمان کردکوی افزود: سعی و تلاش می کنیم که بهداشت و درمان و علوم پزشکی برای رفاه بیماران اعتبارات گرفته شود و برای همه مردم دفترچه های درمانی به یک شکل داشته باشیم.

وی از جمله فعالیت کمیسیون پزشکی را پیگیری جذب نیروهای درمانی بویژه پرستار و ماما نام برد.

الیاسی فرماندار کردکوی با اشاره به طرح هدفمند سازی یارانه ها در بخش دارویی و درمان افزود: ما از جمله کشورهایی بودیم که در دوران جنگ از داشتن دارو محروم بوده و نیاز مند وادرات از کشورهای خارجی بوده ایم.

وی اظهار داشت: اکنون الحمدالله کشور ما به نقطه ای رسیده که خود کفایی دارویی داشته و حتی بعضی از داروهای سرطانی را تولید و صادر می کنیم.

جمال زاده رئیس شبکه بهداشت و درمان کردکوی گفت: برای پیشگیری در مصرف بی رویه داروها نیازمند اقدامات اساسی و بهداشتی هستیم.



وی افزود: در بخش بهداشت و درمان شهرستان کردکوی از تمامی بیماران دیابتی آماری تهیه شده تا در درمان آنها با یک پرونده منسجم تحت درمان قرار گیرند.