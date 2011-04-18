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۲۹ فروردین ۱۳۹۰، ۱۲:۴۰

"نفوس مرده" به بازار کتاب رسید

"نفوس مرده" به بازار کتاب رسید

نمایشنامه "نفوس مرده" نوشته میخاییل بولگاکوف بر اساس رمانی از نیکالای گوگول با ترجمه آبتین گلکار از سوی انتشارات هرمس منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب متنی است که بولگاکف بر اساس رمان "نفوس مرده" شاهکار گوگول در قالب نمایشنامه تنظیم کرده و در آن مهمترین ایده‌های موجود در اثر نویسنده از جمله نابخردیها و بی‌عدالتیهای موجود در روابط ارباب و رعیتی آن زمان، جهل جوامع شهرستانی و عقب‌ماندگی فرهنگی و اخلاقی ملاکان روسیه را به‌خوبی بازتاب داده است.

ویژگیهای  شخصیتی که گوگول در قهرمانان رمان خود گنجانده است مانند خست، نخراشیدگی، لاقیدی و ساده‌لوحی در ادبیات روسیه و خارج از آن به ضرب‌المثل تبدیل شده و تا امروز نیز تازگی و گیرایی خود را از دست نداده است.

در کمدی چهار پرده‌ای "نفوس مرده" می‌خوانیم: معلوم نیست چه کسی مجلس رقص را اختراع کرده؛ مرده شور خودش را ببرند و مخترعش را! سه ساعت دور هم جمع می‌شوند و بعد سه سال بدگویی‌ها ادامه دارد! برای چه این احمقها یکدفعه به جشن و سرور افتاده‌اند؟ در ایالت قحطی و گرانی بیداد می‌کند، آن وقت آنها به فکر مجلس رقص می‌افتند!

میخاییل آفاناسییویچ بولگاکوف (1891-1940) از مشهورترین و پرخواننده‌ترین نویسندگان سده بیستم روسیه که آثار منثورش از جمله مرشد و مارگاریتا، دل سگ، گارد سفید و تخم مرغهای شوم شهرت جهانی دارند، در عالم تئاتر و نمایش نیز صاحب‌نظر بود و آثار ارزشمندی در این قلمرو پدید آورد.

کتاب "نفوس مرده" با شمارگان 2000 نسخه در 127 صفحه و به قیمت 2000 تومان منتشر شده است.
 

کد مطلب 1291604

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