"نفوس مرده" به بازار کتاب رسید

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب متنی است که بولگاکف بر اساس رمان "نفوس مرده" شاهکار گوگول در قالب نمایشنامه تنظیم کرده و در آن مهمترین ایدههای موجود در اثر نویسنده از جمله نابخردیها و بیعدالتیهای موجود در روابط ارباب و رعیتی آن زمان، جهل جوامع شهرستانی و عقبماندگی فرهنگی و اخلاقی ملاکان روسیه را بهخوبی بازتاب داده است.
ویژگیهای شخصیتی که گوگول در قهرمانان رمان خود گنجانده است مانند خست، نخراشیدگی، لاقیدی و سادهلوحی در ادبیات روسیه و خارج از آن به ضربالمثل تبدیل شده و تا امروز نیز تازگی و گیرایی خود را از دست نداده است.
در کمدی چهار پردهای "نفوس مرده" میخوانیم: معلوم نیست چه کسی مجلس رقص را اختراع کرده؛ مرده شور خودش را ببرند و مخترعش را! سه ساعت دور هم جمع میشوند و بعد سه سال بدگوییها ادامه دارد! برای چه این احمقها یکدفعه به جشن و سرور افتادهاند؟ در ایالت قحطی و گرانی بیداد میکند، آن وقت آنها به فکر مجلس رقص میافتند!
میخاییل آفاناسییویچ بولگاکوف (1891-1940) از مشهورترین و پرخوانندهترین نویسندگان سده بیستم روسیه که آثار منثورش از جمله مرشد و مارگاریتا، دل سگ، گارد سفید و تخم مرغهای شوم شهرت جهانی دارند، در عالم تئاتر و نمایش نیز صاحبنظر بود و آثار ارزشمندی در این قلمرو پدید آورد.
کتاب "نفوس مرده" با شمارگان 2000 نسخه در 127 صفحه و به قیمت 2000 تومان منتشر شده است.
نظر شما