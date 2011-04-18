تحقیقات فیلمنامه "لنگرگاه خونین" در حال انجام است

به گزارش خبرگزاری مهر، تحقیقات میدانی این پروژه مدتی است توسط صدیقه فیروزی در کشورهای ایران، ترکیه و قبرس آغاز شده تا نتایج این تحقیق در ادامه به صورت فیلمنامه درآید.

در جریان این تحقیقات با خانواده‌های شهدا و مجروحان کشتی ماوی مرمره صحبت شده تا تصویر مستند و مناسبی از این واقعه تاریخی و خشونت غیر انسانی رژیم صهیونیستی ارائه شود.

با تشکیل گروههای تخصصی چهارگانه در معاونت فرهنگی بنیاد سینمایی فارابی توجه به موضوعات در ژانرهای مختلف بر اساس اولویت‌ها و ماموریت‌های این بنیاد در سینمای کشور با سرعت و جدیت در حال پیگیری است.



