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۲۹ فروردین ۱۳۹۰، ۱۱:۲۲

تحقیقات فیلمنامه "لنگرگاه خونین" در حال انجام است

معاونت فرهنگی بنیاد سینمایی فارابی از آغاز نگارش فیلمنامه "لنگرگاه خونین" با موضوع شهدای کاروان آزادی در غزه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تحقیقات میدانی این پروژه مدتی است توسط صدیقه فیروزی در کشورهای ایران، ترکیه و قبرس آغاز شده تا نتایج این تحقیق در ادامه به صورت فیلمنامه درآید.

در جریان این تحقیقات با خانواده‌های شهدا و مجروحان کشتی ماوی مرمره صحبت شده تا تصویر مستند و مناسبی از این واقعه تاریخی و خشونت غیر انسانی رژیم صهیونیستی ارائه شود.

با تشکیل گروههای تخصصی چهارگانه در معاونت فرهنگی بنیاد سینمایی فارابی توجه به موضوعات در ژانرهای مختلف بر اساس اولویت‌ها و ماموریت‌های این بنیاد در سینمای کشور با سرعت و جدیت در حال پیگیری است.
 
 

کد مطلب 1291605

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