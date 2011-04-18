ارسال بیش از 250 اثر به دبیرخانه جشنواره کتاب سال تبریز

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، عبدالمجید نجفی پیش از ظهر دوشنبه در نشست خبری در در گفتگو با خبرنگاران افزود: استقبال گسترده نویسندگان و ناشران تبریز و تهران، دبیرخانه جشنواره را غافلگیر کرد و با حجمی انبوه از آثار شاخص از سوی نویسندگان شناخته شده روبرو شدیم.
نجفی با اعلام اینکه داوری این آثار در چهار رشته به طور کامل نهایی شده، خاطرنشان کرد: در سه بخش دیگر از جشنواره طی روزهای آینده برترین های هر بخش مشخص و بیانیه هیئت داوران که برگرفته از چگونگی انتخاب آثار با توجه به معیارهای مندرج در فراخوان این جشنواره بود تدوین خواهد شد.
وی کیفیت آثار رسیده به دبیرخانه جشنواره را بسیار ممتاز و شاخص خواند و افزود: از آنجا که این آثار در بردارنده هویت و توان قلمی تبریز است، می توان نسبت به ارتقای این شاخص برای سالهای بعد نیز امیدوار بود.
مشاور فرهنگی سازمان اضافه کرد: سرداوران در هفت رشته، آثار رسیده را تفکیک کرده و با کمک تیم های داوری این آثار را در ایام نوروز در دو نوبت صبح و عصر بررسی کردند.
دبیر نخستین جشنواره کتاب سال تبریز با فشرده خواندن داوری آثار افزود: چهره های دانشگاهی نیز در سیر داوری با دبیرخانه جشنواره ارتباطی تنگاتنگ داشتند و در انتخاب و بررسی محتوایی کتابها همکاری کردند.
نجفی در خصوص آثار برگزیده این جشنواره گفت: در هر رشته یک اثر به عنوان اثر برگزیده و یک اثر دیگر به عنوان شایسته تقدیر معرفی خواهد شد.
وی همچنین با اشاره به بخش جنبی این جشنواره اعلام کرد: در این بخش، از ناشر برتر و طرح جلد برتر این جشنواره تقدیر خواهد شد و جوایزی به برگزیدگان این بخش اعطا خواهد شد.
دبیر نخستین جشنواره کتاب سال تبریز افزود: آثار ارائه شده به دبیرخانه این جشنواره در حال بررسی نهایی از سوی هیئت داوران است و با نهایی شدن کار داوری آثار زمینه معرفی برترین های هر بخش فراهم خواهد شد.
نجفی همچنین اظهار داشت: هیئت داوران جشنواره کتاب سال تبریز داوری آثار را براساس معیارهای اعلام شده در محورهای تاریخ و فرهنگ، هنر، ادبیات، تحقیق و پژوهش، مدیریت شهری، کودک و نوجوان، انقلاب اسلامی و دفاع مقدس آغاز کردند.
از زمان انتشار فراخوان جشنواره در اواخر دی ماه تا پایان بهمن ماه، بیش از 180 عنوان کتاب به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که به دلیل استقبال فزاینده نویسندگان و ناشرین از آن زمان ارسال آثار تا 15 اسفندماه تمدید شد و زمان اعلام نفرات برتر این جشنواره اردیبهشت ماه سال جاری اعلام شده است.
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