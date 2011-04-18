اوباما از نبود اصلاحات سیاسی در قطر انتقاد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه یو. اس. ای. تودی، "باراک اوباما" در دیدار با "حمد بن خلیفه آل ثانی" امیر قطر از کمک های او در زمینه لیبی و رهبری دموکراسی در خاورمیانه قدردانی کرد اما در عین حال از عدم تلاش وی برای انجام اصلاحات در کشورش انتقاد کرد.

اوباما که پس از دیدار با امیر قطر در شیکاگو صحبت می کرد، در توصیف شخصیت حمد بن خلیفه گفت: بسیار فرد با نفوذ و مؤثری است. او در اصل مالک شبکه الجزیره و مروج بزرگ دموکراسی در سراسر خاورمیانه است. شما مدام کلمه اصلاحات را در شبکه الجزیره می شنوید اما خود او اصلاحات قابل توجهی صورت نمی دهد و حرکت بزرگتری در مسیر دموکراسی در قطر آغاز نشده است.

اوباما بخشی از آرامش را در قطر مدیون درآمد بالای نفتی آن می داند و می گوید: شما می دانید که بخشی از دلیل این رکود سیاسی به خاطر در آمد سرانه در این کشور است که 145 هزار دلار در سال است و این بسیاری از مناقشات و نزاع ها را خواهد خواباند.