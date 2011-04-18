  1. استانها
  2. خوزستان
۲۹ فروردین ۱۳۹۰، ۱۲:۰۳

حجازی:

ارتش جمهوری اسلامی ایران در اوج اقتدار است

ارتش جمهوری اسلامی ایران در اوج اقتدار است

اهواز - خبرگزاری مهر: استاندار خوزستان گفت: ارتش و نیروهای مسلح کشور امروز در اوج اقتدار قرار دارند و ملت مسلمان ایران باید به نیروهای مسلح خود ببالد.

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، سید جعفر حجازی پیش از ظهر دوشبنه در مراسم رژه یگان‌های نمونه ارتش در اهواز به مناسبت روز ارتش جمهوری اسلامی و نیروی زمینی اظهار داشت: اقتدار نیروهای مسلح کشور روز به روز در حال افزایش است و باید به این نیروها افتخار کرد.

وی افزود: نیروهای مسلح کشور امروز با برخورداری از تسلیحات نظامی پیشرفته و همچنین برخورداری از ایمان به خدا، تحت فرمان ولی فقیه با اقتدار فعالیت می‌کند و به همین دلیل ملت مسلمان ایران باید به نیروهای مسلح خود ببالد.

استاندار خوزستان به تحولات کشورهای منطقه و موج بیداری اسلامی در این کشورها اشاره کرد و افزود: شاهد باشیم که در آینده نزدیک همه ملتهای مسلمان منطقه، اعم از شیعه و سنی در کنار هم و مقابل استکبار جهانی قرار گیرند و شاهد آزادی مسلمانان و سرکوب استکبار باشیم.

حجازی خاطرنشان کرد: امیدوارم در آینده نزدیک شاهد باشیم که همه نیروهای مسلح منطقه و کشورهای مسلمان در کنار هم قرار گیرند و با استکبار مقابله کنند تا به این ترتیب آینده‌ای روشن را برای جوانان و مسلمانان فراهم کنند.

وی تصریح کرد: ارتش جمهوری اسلامی ایران در کنار ملت قرار دارد و امیدوارم نیروهای مسلح در کشورهای منطقه هم با الگوبرداری از ارتش جمهوری اسلامی، در کنار ملت خود قرار گیرند تا شاهد آزادی مسلمانان و سرکوب استکبار باشیم.
کد مطلب 1291610

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها