کمک 500 میلیون ریالی خیر آملی به امامزاده عبدالله آمل

حجت الاسلام حسین مهدیان کیاسری در گفتگو با مهر اظهار داشت: مرتضی قلی کلاهی، خیر آملی 500 میلیون ریال جهت توسعه طرح جامع امامزاده عبداله(ع) آمل اهدا کرد.

وی خاطر نشان کرد: در راستای عمران و آبادی و تبدیل بقاع متبرکه به قطب های فرهنگی طرح جامع امامزادگان در امامزادگان شاخص استان در حال انجام است که نمونه آن امامزاده عبدالله (ع) آمل بوده که تاکنون 60 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

مهدیان افزود: بنای طرح دو طبقه بوده که طبقه اول دارای مجموعه فرهنگی، آموزشی و اداری به مساحت هفت هزار و 600 متر مربع و طبقه دوم شش هزار متر مربع را به خود اختصاص داده است.

وی اظهار داشت: کل مساحت ابنیه رواق های اطراف صحن سه هزار و 800 متر مربع و مساحت بقعه متبرکه امامزاده دو هزار و 460 مترمربع است.

مهدیان کیاسری گفت: مردم می توانند با واریز وجوهات نقدی خود به شماره حساب 17098847.66 جام بانک ملت مرکزی شهرستان آمل بنام آستانه مبارکه امامزاده عبدالله(ع) آمل در این کار خیر شرکت کنند.

مازندران رتبه برتر تعداد بقاع متبرکه و امامزادگان کشور را دارد.