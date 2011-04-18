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۲۹ فروردین ۱۳۹۰، ۱۵:۵۹

50 میلیارد ریال برای توسعه آبیاری تحت فشار به رشتخوار اختصاص یافت

50 میلیارد ریال برای توسعه آبیاری تحت فشار به رشتخوار اختصاص یافت

مشهد - خبرگزاری مهر: فرماندار رشتخوار گفت: برای توسعه آبیاری تحت فشار، امسال 50 میلیارد ریال به این شهرستان اختصاص یافت.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، هاشم جنگی ظهر دوشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان رشتخوار، اظهار داشت: اگر 10 درصد آب کشاورزی با روش‌ های جدید مانند آبیاری تحت فشار و سیستم‌ های دیگر صرفه‌ جویی و در صنعت استفاده شود، تحولات خوبی در هر دو حوزه رخ می‌دهد.

وی توسعه آبیاری تحت فشار را از راهکارهای دستیابی به این نتیجه دانست و اظهار داشت: برداشت بی ‌رویه از آب سفره‌ های زیرزمینی در واقع ظلمی است که نسبت به آیندگان در این منطقه کویری رخ می دهد.

فرماندار رشتخوار از پیگیری احداث چند کارخانه در شهرک صنعتی رشتخوار در سال جاری، خبر داد.

وی خاطر نشان کرد: توزیع سهام عدالت، سهمیه ‌بندی مواد سوختی، آسان کردن دریافت تسهیلات زمین و مسکن، کاهش نرخ سود بانکی، اجرای قانون هدفمندی یارانه ها از اقدامات مهمی است که برای اصلاح امور اقتصادی در حال انجام است.
 

کد مطلب 1291617

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