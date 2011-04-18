توسعه مترو اقدمی موثر برای کاهش آلودگی هواست

به گزارش خبرگزاری مهر، فخرالدین حیدری با اشاره به شرایط آزار دهنده آلودگی هوا در تهران و همچنین گرد و غبار در بسیاری از شهرهای جنوبی و غربی، به ضرورت رسیدگی به این مساله تاکید کرد.

وی با بیان این که آلودگی هوا در سال گذشته و در شرایط امروز، شرایط آزار دهنده ای را برای مردم بسیاری از مناطق کشور و همچنین پایتخت ایجاد کرده، از دولت خواست به وظایف خود در قبال رفع این معضل توجه کرده و ضن رسیدگی به مشکل گرد و غبار در شهرهای غرب و جنوبی ، انجام حمایت های قانونی از مترو را مهم ترین برنامه برای گریز از مشکل آلودگی هوا در پایتخت، دانست.

وی آلودگی هوا را مهم ترین چالش پایتخت در سال جاری دانسته و ضمن تاکید بر ضرورت رفع ترافیک گفت: توسعه مترو یکی از بهترین راه حل ها برای کاهش آلودگی هوای تهران است و شهرداری تهران هم نشان داده است که در صورت تخصیص اعتبارت کافی، توانایی انجام اقدامات اساسی در حوزه توسعه متروو بی . آر. تی و ... را دارد.

وی با بیان این که از دولت تقاضا داریم تا نسبت به اختصاص تسهیلات یک میلیارد دلاری مترو تهران به هر عنوان قانونی ممکن اقدام کند، رفع آلودگی هوا در همه شهرهای درگیر با موضوع را، نیازمند اقدامی دایمی و راه حلی علمی و منطقی دانسته و بر ضرورت پرهیز از اقدامات موقتی تاکید کرد.



