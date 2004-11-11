ششمين نمايشگاه قرآن كريم در دانشگاه قم برگزار شد

ششمين نمايشگاه قرآن كريم، شامل آثاري چون كتاب، قرآن‌هاي نفيس، نرم‌افزارهاي قرآني، آثار هنري و خوشنويسي و سي‌دي‌هاي مذهبي به مدت ده روز در دانشگاه قم برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، در حاشيه اين نمايشگاه كه با استقبال گسترده دانشجويان، اساتيد و كاركنان دانشگاه مواجه شد، مسابقه كتاب بسم ا… الرحمن الرحيم با نظارت اساتيد برجسته خوشنويسي برگزار شد كه به نفرات برتر آن نيز جوايزي اهدا گرديد.



همچنين مسابقه تفسير و حفظ سوره حجرات با شركت 150 نفر از دانشجويان و كاركنان دانشگاه قم روز چهارشنبه مصادف با بيست و ششم ماه مبارك رمضان برگزار شد كه پس از پايان ماه رمضان به نفرات برتر جوايزي به رسم يادبود اهدا مي‌شد.



لازم به ذكر است كه كلاس حفظ قرآن كريم نيز توسط يكي از اساتيد كشوري حفظ قرآن، همه هفته در دانشگاه قم برگزار مي‌شود و در اين كلاس روش‌هاي حفظ قرآن به دانشجويان آموزش داده مي‌شود.