فعالیتهای فرهنگی طبق اقتضائات روز جامعه طراحی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در شهرکرد، رضا معممی مقدم محورهای بازدید خود را در شهرکرد ضرورت نگاه جبههای به مسأله فرهنگ برای مدیران و کارشناسان فرهنگی عنوان کرد.
معممی مقدم بیان داشت: سازمان بر اساس تکلیف مراجع مأموریت دارد تا جبهه فرهنگی انقلاب را شکل دهد و همچنین در ستاد مرکز راهبردهای برنامه ریزی برای طراحی و اجرای فعالیتهای فرهنگی متناسب با اقتضائات روز جامعه طراحی انجام شده که در جلسات با حضور کارشناسان به بحث و بررسی گذاشته می شود.
بسترسازی برای زیربنایی فعالیت کردن، برگزاری کارگاه آموزشی در راستای چگونگی تنظیم طرحها و برنامههای مبتنی بر راهبردهای سند فرادستگاهی استان، برنامه ریزی و تعامل برون سازمانی برای تحقق موضوع پیوست فرهنگی، دیده پردازی، مسأله یابی، شناخت محیط یعنی توجه دادن کارشناسان به آسیبهای اجتماعی و انجام تعامل مؤثر و دوسویه با نیروهای فرهنگی استان از رویکردهای مأموریتی وی است.
مقدم در طی حضور در استان با مدیر کل، معاون فرهنگی پژوهشی و آموزشی، کارشناس آموزش و پژوهش، کارشناس تشکلهای دینی، رئیس اداره فرهنگی و کارشناس امور بانوان تبلیغات اسلامی استان دیدار می کند.
رضا معممی مقدم از تاریخ 29 تا 31 فروردین در استان چهارمحال و بختیاری حضور دارد.
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