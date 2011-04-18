5.5 میلیون نوبت سر واکسیناسیون علیه بیماریها در ایلام انجام شد

وهاب پیرانی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: در استان ایلام بیش از 2.5 ملیون واحد دامی مشتمل بر حدود دو میلیون گوسفند و بز، 70 هزار رأس گاو و گوساله اصیل، دو رگ و بومی، حدود 20 هزار رأس انواع دیگر دامها، در مراکز دامداری سنتی در روستا ها، مناطق عشایری و بیش از 1000 واحد گاوداری شیری و پروار بندی گوساله صنعتی و نیمه صنعتی و 275 واحد مرغداری گوشتی با ظرفیت جوجه ریزی بیش از چهار میلیون قطعه جوجه ریزی در هر دوره وجود دارد.

وی بیان داشت: ارزش سرمایه دامی استان شامل دام، تأسیسات و تجهیزات بیش از 400 میلیارد تومان و سالیانه بیش از 130 هزار تن انواع محصولات دامی به ارزش حدود 250 میلیارد تومان در استان تولید می شود و بعد از نفت بیشترین سرمایه گذاری در استان در این بخش وجود دارد.

این مسئول افزود: اصلی ترین هدف دامپزشکی در قبال این سرمایه عظیم ، تأمین بهداشت دام و فرآورده های دامی و پیشگیری و مبارزه و درمان بیماری های دامی و بیماری های مشترک بین انسان و دام است.

پیرانی گفت: سال گشذته در راستای تأمین بهداشت دام و فرآورده های دامی و مبارزه و پیشگیری از بیماری های دامی و بیماری های مشترک بین انسان و دام بیش از 5.5 میلیون نوبت سر واکسیناسیون علیه انواع بیماری ها شامل شاربن، آبله، تب برفکی، ppr ، بروسلوز یا تب مالت، آنتروتوکسمی، هاری و ...توسط این اداره کل و با همکاری بخش خصوصی انجام شده است.

این مسئول اضافه کرد: در همین مدت بر روی بیش از 13 هزار رأس گاو و 30 رأس تک سمی تست های سل و مشمشه جهت کنترل این دو بیماری انجام شده است و برای مبارزه با انگل های خارجی بدن دام و کاهش اثرات خشکسالی با استفاده از پنج هزار و 790 لیتر سم رایگان بیش ازیک میلیون 300 هزار نوبت سر دام و یک میلیون و 800 هزار متر مربع جایگاه نگهداری دام سمپاشی شده است.

وی یادآور شد: با برنامه ریزی های صورت گرفته بیش از 65 میلیون دُز انواع واکسن های طیور گوشتی تأمین و از طریق بخش خصوصی توزیع و برای بیش از 13 میلیون قطعه جوجه ریزی انجام شده در مرغداری های استان، مصرف شده است.