پیشرفت 50 درصدی راه آهن قزوین-رشت-انزلی در طول 10 سال

محمد اکبرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: عملیات اجرایی پروژه راه آهن گیلان که مشهور به قزوین، رشت، انزلی و آستارا است در سال 1381 در ایستگاه روستای فلکده شهرستان رشت آغاز شده است.

وی همچنین با اعلام اینکه از سال 81 تا 84 تملک اراضی و از سال 84 آغاز عملیات اجرایی با تصویب لایحه بودجه مجلس آغاز شد، اظهارداشت: ساخت این پروژه مهم استان از آغاز دولت نهم با تاکید ریاست جمهوری شتاب بیشتری گرفته است.

معاون عمرانی استانداری گیلان گفت: هدف اصلی طراحی این راه آهن، کریدور شمال جنوب است یعنی اتصال خزر به خلیج فارس است.

وی خاطر نشان کرد: طول مسیر قزوین، رشت - انزلی 205 کیلومتر است و 9 پیمانکار و چهار مشاور در این مسیر مشغول کار هستند.

اکبرزاده همچنین با بیان اینکه حداکثر سرعت برای قطارهای باری 120 کیلومتر در ساعت برای مسافری 160 کیلومتر در ساعت طراحی شده است، افزود: ظرفیت محور سه میلیون و 810 مسافر استانی و 381 هزارمسافر محلی و 9 میلیون و 867 هزار تن بار با احتساب کالا و بار ترانزیتی در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به اینکه این راه آهن در میان راه آهن های ساخته شده در کشور مدرن ترین است، بیان داشت: مشاوران و پیمانکاران این پروژه نیز تمامی داخلی هستند.

معاون استاندار گیلان گفت: عملیات اعجاب آوری در مسیر خط آهن قزوین ، رشت - انزلی اتفاق افتاده یعنی مسیرها نه تنها فقط برای حمل و نقل صرف اقتصادی نبوده بلکه بحث معماری و زیباسازی در مسیر به خوبی رعایت شده است.

وی یادورشد: عالیترین مطالعات زیست محیطی در این پروژه انجام شده است.