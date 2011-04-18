پرداخت 3 هزار میلیارد ریال تسهیلات به کشاورزان آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، عقیل وکیلی صبح دوشنبه در جریان دیدار مدیران، معاونان و کارشناسان بانک کشاورزی با استاندار آذربایجان غربی افزود: طی سال 89 بیش از 62 هزار و 196 فقره تسهیلات در مجموع به ارزش بالغ بر سه هزار و 218 میلیارد ریال در بخش های مختلف کشاورزی، از جمله زراعت، باغداری، دام و طیور، مکانیزاسون کشاورزی، شیلات، دامداری، آبیاری تحت فشار، خدمات بارزگانی و کشاورزی و صنایع تبدیلی در استان پرداخت شده است.

وی با اشاره به اینکه این بانک توانسته در پرداخت تسهیلات 123 درصد برنامه تعیین شده خود در استان را محقق کند، بیان داشت: این میزان در مقایسه با سال قبل از نظر تعداد 21 درصد و از نظر مبلغ 39 درصد یعنی تا 900 میلیارد ریال رشد داشته است.

مدیر کل شعب بانک کشاورزی آذربایجان غربی همچنین در خصوص پرداخت تسهیلات به بنگاههای زودبازده اقتصادی توسط این بانک از ابتدای اجرای طرح تا کنون اظهار داشت: از ابتدای آغاز اجرای این طرح از سال 84 تا کنون از دو هزار و 437 میلیارد ریال اختصاص یافته به این بانک، به 19 هزار و 81 طرح دو هزار و 113 میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است.

وی افزایش استقبال کشاورزان از بیمه محصولات کشاورزی با رشد 145 درصدی در زمینه بیمه محصولات زراعی و رشد 141 درصدی بیمه محصولات باغی را نیز از دیگر فعالیت های این بانک در استان دانست و خاطر نشان کرد: طی سال 88 و 89 بالغ بر 219 میلیارد ریال غرامت به کشاورزان استان پرداخت شده است.

تولید 4.8 میلیون تن محصول کشاورزی در آذربایجان غربی

استاندار آذربایجان غربی هم در این دیدار محور جهاد اقتصادی در آذربایجان غربی را بخش کشاورزی عنوان کرد و افزود: توسعه کشاورزی در آذربایجان غربی موجب رشد همه جانبه در استان شده و اشتغالزایی و شکوفایی صنعت را به همراه دارد.

وحید جلال زاده با اشاره به اینکه کشاورزی خصوصی ترین بخش در کشور محسوب می شود، بیان داشت: طبیعت و جغرافیای خاص آذربایجان غربی اجازه فعالیت گسترده در این زمینه را برای علاقه مندان فراهم کرده است.

وی با اشاره به تولید افزون بر چهار میلیون و هشتصد هزار تن محصولات کشاورزی طی سال گذشته در استان تاکید کرد: این میزان با وجود منابع غنی طبیعی و انسانی در سراسر استان باید تا دو برابر افزایش یابد.

جلال زاده همچنین با یادآوری فعالیت گسترده بنگاه های زودبازده در بخش کشاورزی استان خاطر نشان کرد: جذب 15 هزار و 800 میلیون ریال در بحث بنگاه های زودبازده در آذربایجان غربی نشان از تلاش بخش بانکی استان بوده که محوریت سرمایه گذاری در طرح های کشاورزی را تشکیل می دهد.

استاندار آذربایجان غربی همچنین خواستار گسترش فعالیت بانک کشاورزی با ارائه تسهیلات در زمینه های مختلف تولیدی در بخش کشاورزی استان شد.

توزیع عادلانه تسهیلات بانکی به بخشهای مختلف آذربایجان غربی

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی استاندار آذربایجان غربی نیز در این نشست بر لزوم توزیع عادلانه در ارائه تسهیلات به بخش های مختلف بخصوص بخش کشاورزی در سراسر استان تاکید کرد و افزود: این اقدام با هماهنگی بانک های عامل در حال اجرا می باشد.

غلامرضا دیزج نژاد افزود: جایگزینی کشاورزی صنعتی با کشاورزی سنتی لازمه رشد و تولید بالا با هزینه کم بوده که این امر با اعزام گروه های مختلف کارشناسی به شهرستانها و با ادامه ارائه تسهیلات در این بخش ها محقق می شود.

وی ادامه داد: مجموع این اقدامات موجب رفاه روستاییان و برقراری توازن اقتصادی با رعایت بستر های فعالیت کشاورزی و صنعتی است.