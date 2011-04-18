به گزارش خبرنگار مهر در قم، حیدر رستمی صبح دوشنبه در جلسه ستاد بزرگداشت هفته معلم استان قم با اشاره به برخی از برنامه‌های ستاد اجرایی شاهد استان قم در هفته بزرگداشت مقام معلم گفت: تجلیل از خانواده‌های شهدای فرهنگی از جمله برنامه‌های هفته معلم است.

وی ادامه داد: برنامه‌های هفته معلم که با یاد و خاطره شهید مرتضی مطهری عجین شده است باید در راستای تجلیل از خانواده‌های شهدای فرهنگی در هفته بزرگداشت مقام معلم استان به خوبی انجام پذیرد.



مسئول امور شاهد و ایثار گران آموزش و پرورش استان قم بازدید‌های ویژه از خانواده‌های معزز شهدا و ایثا گران، تجلیل از پدران و مادران شهید فرهنگی استان و برنامه غبار روبی و گلریزان و عطر افشانی مزار شهیدان را با عنوان عرشیان از جمله برنامه‌های این هفته برشمرد.



رستمی افزود: برگزاری نمایشگاه و مسابقات مختلف فرهنگی و هنری در مدارس با یاد شهدای فرهنگی و تقدیر از معلمان مدارس شاهد را نیز از دیگر برنامه‌هایی بر شمرد که ستاد اجرایی شاهد استان قم در هفته بزرگداشت مقام معلم آن را مورد پیگیری قرار خواهد داد.