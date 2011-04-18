اعلام آماده باش کامل در فلسطین اشغالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس پرس، "میکی روزنفلد" سخنگوی پلیس رژیم صهیونیستی با اشاره به برگزاری مراسم جشن عید فصح از آماده باش کامل در مناطق مختلف فلسطین اشغالی خبر داد.

این مقام اسرائیلی با اشاره به نگرانی از حملات فلسطینیان در آستانه برگزاری عید فصح که امشب آغاز می شود افزود: هزاران تن از نیروهای پلیس در نقاط مختلف و به ویژه در قدس مستقر شده اند.

بنابراین گزارش، در ساعات گذشته حفاظت نیروهای امنیتی رژیم صهیونیستی از معابد یهودی، بازارها، ایستگاههای قطار و مراکز تجاری بشدت افزایش یافته است.

پلیس رژیم صهیونیستی همچنین به طور گسترده حضور خود را در اماکن قدیمی قدس (شرق بیت المقدس) افزایش داده است تا از کسانی که برای برگزاری مراسم عید فصح به این منطقه می آیند حمایت کند.

خاطرنشان می شود عید فصح یا پسح در نزد یهودان جشن یادبود خروج بنی‌اسرائیل از مصر است.