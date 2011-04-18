داوری آثار بخش مستند جشنواره فیلم شهر آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید ابوطالب، رخشان بنیاعتماد، مرتضی پورصمدی، رضا پورحسین، سیفالله صمدیان و سیداحمد محیط طباطبایی داوری 30 فیلم کوتاه و بلند بخش مسابقه مستند این رویداد هنری را از 24 فروردین ماه برای انتخاب بهترینها آغاز کردند.
368 اثر بلند و کوتاه مستند متقاضی حضور در جشنواره فیلم شهر هستند که از میان آنها 30 فیلم به بخش مسابقه این رویداد هنری راه یافت.
چهارمین جشنواره بینالمللی فیلم شهر در قالب بخشهای رقابتی فیلم کوتاه، انیمیشن، مستند، ویدیویی و بلند، از 24 تا 29 اردیبهشت ماه سال جاری با رویکرد "شهر انسانی برای انسان شهری" در تهران برگزار میشود.
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