گرد و غبار موجود در هوا بر روی پرورش دامها اثرات منفی دارد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، وهاب پیرانی در این ارتباط گفت: مثلاً در زنبور عسل وجود گرد و غبار باعث کاهش طول عمر زنبور، فروپاشی زنبورستان و بروز عارضه Ccd به علت ایجاد اختلال در جهتیابی به دلیل کاهش قدرت بویایی، افت کیفیت گرده گلها و شهد گیاهان و به تبع آن افت کیفیت محصول و کاهش تولید عسل می شود.

وی در ادامه افزود: در طیور گوشتی گرد و غبار و وجود ریز ذرات معلق در هوا باعث اختلال در انجام عمل واکسیناسیون در خصوص واکسن هایی که بصورت اسپری مصرف می شوند، شده و باعث تشدید بیماری های تنفسی و عوراض کمپلکس تنفسی طیور شده و مقاومت طیور را در برابر ویروسها و باکتریها کاهش می دهد.