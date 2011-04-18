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۲۹ فروردین ۱۳۹۰، ۱۳:۰۴

گرد و غبار موجود در هوا بر روی پرورش دامها اثرات منفی دارد

گرد و غبار موجود در هوا بر روی پرورش دامها اثرات منفی دارد

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیرکل دامپزشکی استان ایلام اعلام کرد: گرد و غبار موجود در هوا بر روی پرورش دام ها اثرات سو داشته و عوارضی را بر جا می گذارد.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، وهاب پیرانی در این ارتباط گفت: مثلاً در زنبور عسل وجود گرد و غبار باعث کاهش طول عمر زنبور، فروپاشی زنبورستان و بروز عارضه Ccd به علت ایجاد اختلال در جهتیابی به دلیل کاهش قدرت بویایی، افت کیفیت گرده گلها و شهد گیاهان و به تبع آن افت کیفیت محصول و کاهش تولید عسل می شود.

وی در ادامه افزود: در طیور گوشتی گرد و غبار و وجود ریز ذرات معلق در هوا باعث اختلال در انجام عمل واکسیناسیون در خصوص واکسن هایی که بصورت اسپری مصرف می شوند، شده و باعث تشدید بیماری های تنفسی و عوراض کمپلکس تنفسی طیور شده و مقاومت طیور را در برابر ویروسها و باکتریها کاهش می دهد.

دکتر پیرانی خاطرنشان کرد: همچنین گرد و غبار باعث اختلال در عمل فتوسنتز و تخریب گیاهان سبز در مراتع شده و خوش خوراکی علوفه مرتعی را کاهش داده و باعث ایجاد عوارض تنفسی در دام های سبک و سنگین می شود و حرکت ذرات گرد و غبار در بین مناطق جغرافیایی مختلف و کشورها در انتقال عوامل بیماریزای واگیردار قطعاً مؤثر است.

کد مطلب 1291634

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