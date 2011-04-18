به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا کاتوزیان در نخستین کنگره ملی چشم انداز صنعت نفت با بیان اینکه در حال حاضر به طور متوسط سالانه 35 تا 40 هزار بشکه تولید نفت ایران کاهش می یابد، گفت: نمایندگان مجلس با قرار دادن بودجه های مناسب قصد تامین منابع مالی لازم برای نگه داشت تولید را دارند، ضمن آنکه راهکارهای جدیدی برای تامین منابع مالی و اعتباری طرحهای صنعت نفت تعریف شده است.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس با اعلام اینکه تحریمهای بین المللی منجر به آثار منفی در سطح صنایع نفت و گاز ایران شده است، تصریح کرد: اما با وجود افزایش تحریمهای بین المللی زمینه بومی سازی تکنولوژیهای جدید در صنایع نفت و گاز ایران فراهم شده است.

این مقام مسئول همچنین خواستار اصلاح قراردادهای نفت و گاز ایران در سطح دولت شد و یادآور شد: در حال حاضر حساسیتها نسبت به حفظ منافع ملی در قراردادهای نفت و گاز ایران بالا بوده و این موضوع منجر شده است که تغییراتی در قراردادهای نفت و گاز ایران نسبت به سایر کشورها ایجاد شود.

نماینده مردم تهران در خانه ملت با تاکید بر اینکه قراردادهای نفت و گاز ایران با حفظ منافع ملی باید منجر به جذب سرمایه گذاریهای خارجی شود، تاکید کرد: تجدید نظر در قراردادهای نفت و گاز ایران ضروری به نظر می رسد.

وی همچنین از کاهش تزریق گاز طبیعی به مخازن نفتی ایران خبر داد و خاطر نشان کرد: کمیسیون انرژی مجلس علاقه مند به همکاری با وزارت نفت برای مشکل عدم تزریق گاز به مخازن نفتی است.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در شرایط فعلی تزریق گاز طبیعی به مخازن نفتی مطابق برنامه پیش نمی رود، تاکید کرد: ادامه وضع موجود برای تزریق گاز طبیعی به مخازن نفت منجر به کاهش تولید و در نهایت صادرات نفت خام ایران خواهد شد.

کاتوزیان همچنین حفظ تولید صیانتی نفت و گاز برای ارتقای امنیت انرژی جهانی توسط ایران را ضروری عنوان کرد و افزود: ایران باید با اجرای طرح های صیانتی، تامین منابع هیدروکروبوری بین نصبی را تضمین کند.