نمایش "بانوی غریب مدینه" در تالار محراب به روی صحنه می رود

به گزارش خبرنگار مهر در استان تهران، این نمایش با مضمون زندگانی حضرت زهرا (س) به نویسندگی و کارگردانی علی قهرمانی از 28 فروردین ماه در تالار محراب تهران به روی صحنه خواهد رفت.

نمایش "بانوی غریب مدینه" ساعت 18 در سالن بزرگ تالار محراب اجرا می شود.

این نمایش توسط هنرمندان استان تهران و با هماهنگی انجمن هنرهای نمایشی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران به مناسبت ایام فاطمیه به روی صحنه خواهد رفت.

تالار محراب تهران از جمله تالارهای قدیمی این کلانشهر است که در خیابان ولیعصر(عج)، چهارراه امام خمینی(ره) واقع شده است.