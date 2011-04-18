به گزارش خبرنگار مهر ، محمدرضا باهنر صبح امروز در نشست خبری با خبرنگاران که در دفتر مرکزی جامعه اسلامی مهندسین برگزار شده بود، در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر درباره ادغام وزارتخانه‌ها (ادغام وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی و راه و مسکن) اظهار داشت: در قانون برنامه پنجم مجلس تصویب کرده است وزارتخانه‌ها کاهش یابد از این رو دولت باید اقداماتی را مبنی بر کاهش وزارتخانه‌ها انجام دهد.

نایب رئیس سابق مجلس افزود: بنده نیز دیروز با خبر شدم دولت در اقدامی وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی و همچنین راه و مسکن را در یکدیگر ادغام کرده است، البته قوه مجریه باید لایحه‌ای را در خصوص ادغام وزارتخانه‌ها به مجلس تقدیم کند تا در آن شرح وظایف و نام جدید وزارتخانه‌ها مشخص شود.

این فعال سیاسی در ادامه در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر درباره تعیین ساز و کار اصولگرایان در انتخابات مجلس نهم تصریح کرد: نیروهای اصولگرا فعالیت‌های خود را در راستای وحدت و همدلی انجام می‌دهند اما معتقدم در این دوره شاهد تشکیل سه ضلعی که بین اصولگرایان در انتخابات مجلس هشتم اتخاذ شده بود نباشیم و شاید این اضلاع افزایش یابد. از این رو تمام تلاش خود را به کار خواهیم بست تا وحدت حداکثری در جریان اصولگرا به منصه ظهور برسد.

دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین همچنین به ساختار اصولگرایان در انتخابات گذشته اشاره کرد و یادآور شد: در انتخابات مجلس هشتم شاهد حضور ائتلاف‌ها و گروه‌هایی بودیم که با نام و تابلوی اصولگرایی در انتخابات حضور یافته بودند. بنابراین در خصوص وحدت و ائتلاف فراگیر در جریان اصولگرا باید تصریح کرد، نیروهای اصولگرا تمام اقدامات خود را به کار خواهند بست تا در استانهای بزرگ همچون تهران، مشهد و اصفهان لیست فراگیر خود را اعلام کنند.

وی در خصوص اینکه نتیجه وحدت در جریان اصولگرا چه زمانی اعلام خواهد شد، افزود: همان طور که اشاره کردم در انتخابات دوره گذشته افراد و تشکل‌هایی از نام و تابلوی اصولگرایی استفاده کردند به طوری که عده‌ای در فهرست جبهه متحد اصولگرایان ورود یافتند و آن را تغییر دادند که این کاری غیراخلاقی بود، اما در انتخابات آینده درصددیم وحدت و همدلی را یک ماه قبل از انتخابات اعلام نماییم.