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۲۹ فروردین ۱۳۹۰، ۱۱:۴۶

جشنواره کن -8/

بخش نوعی نگاه با فیلم جدید گاس ون سانت افتتاح می‌شود

بخش نوعی نگاه با فیلم جدید گاس ون سانت افتتاح می‌شود

بخش جنبی نوعی نگاه جشنواره شصت و چهارم کن با نمایش فیلم جدید گاس ون سانت فیلمساز آمریکایی به نام " بی قرار" افتتاح می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، به نقل از هالیوود ریپورتر این درام نوجوانانه با نقش آفرینی میا واسیکوفسکا و هنری هاپر از محصولات جدید استودیوی کلمبیاست که روز 12 مه ( 22 اردیبهشت) در کن به نمایش در می آید.

به این ترتیب گاس ون سانت که از فیلمسازان مورد توجه و محبوب جشنواره کن به شمار می رود ، بازگشتی دوباره به جنوب فرانسه و مهم ترین جشنواره سینمایی سال خواهد داشت.

ون سانت در سال 2003 با فیلم " فیل" برنده جایزه نخل طلایی جشنواره کن شد.او که نخستین بار در سال 1995 با فیلم " مردن برای..." پا به جشنواره کن گذاشته بود ، در سال 2007 نیز جایزه ویژه شصتمین سالگرد برگزاری جشنواره کن را برای ساخت فیلم " پارانوئید پارک"  دریافت کرده است.

در کارنامه سینمایی ون سانت همچنین ساخت فیلم‌هایی چون " کابوی دراگ استور" ، " آیداهوی خصوصی من" ، " ویل هانتینگ خوب" و " میلک" دیده می شود.

کد مطلب 1291641

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