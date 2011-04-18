به گزارش خبرنگار مهر، به نقل از هالیوود ریپورتر این درام نوجوانانه با نقش آفرینی میا واسیکوفسکا و هنری هاپر از محصولات جدید استودیوی کلمبیاست که روز 12 مه ( 22 اردیبهشت) در کن به نمایش در می آید.



به این ترتیب گاس ون سانت که از فیلمسازان مورد توجه و محبوب جشنواره کن به شمار می رود ، بازگشتی دوباره به جنوب فرانسه و مهم ترین جشنواره سینمایی سال خواهد داشت.



ون سانت در سال 2003 با فیلم " فیل" برنده جایزه نخل طلایی جشنواره کن شد.او که نخستین بار در سال 1995 با فیلم " مردن برای..." پا به جشنواره کن گذاشته بود ، در سال 2007 نیز جایزه ویژه شصتمین سالگرد برگزاری جشنواره کن را برای ساخت فیلم " پارانوئید پارک" دریافت کرده است.



در کارنامه سینمایی ون سانت همچنین ساخت فیلم‌هایی چون " کابوی دراگ استور" ، " آیداهوی خصوصی من" ، " ویل هانتینگ خوب" و " میلک" دیده می شود.