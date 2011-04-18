گلستان مجهز به مرکز بازتوانی قلب می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمد آقاپور صبح دوشنبه در مراسم افتتاح اورژانس بیمارستان کردکوی افزود: این مرکز در بیمارستان امیرالمومنین (ع) بیمارستان کردکوی راه اندازی می شود.

وی اظهار داشت: در کنار بخش جراحی قلب باز، مرکز باز توانی قلب نیز فعالیت و خدماتی را برای هم استانیهای عزیز و استانهای همجوار آغاز می کند.



معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گلستان گفت: این اورژانس در ساختمانی به مساحت200 متر مربع با تعداد 26 تخت و تجهیزات و امکانات کامل راه اندازی شد.

وی اظهار داشت: برای اجرای این طرح سه میلیارد ریال از منابع مالی دانشگاه علوم پزشکی و درآمد بیمارستان امیرالمومنین(ع) هزینه شده است.

شهرستان کردکوی در غرب گلستان واقع شده است.