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۲۹ فروردین ۱۳۹۰، ۱۲:۴۰

گلستان مجهز به مرکز بازتوانی قلب می شود

گلستان مجهز به مرکز بازتوانی قلب می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون درمانی دانشگاه علوم پزشکی گلستان گفت: این استان مجهز به مرکز بازتوانی قلب در منطقه غرب استان می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمد آقاپور صبح دوشنبه در مراسم افتتاح اورژانس بیمارستان کردکوی افزود: این مرکز در بیمارستان امیرالمومنین (ع) بیمارستان کردکوی راه اندازی می شود.

وی اظهار داشت: در کنار بخش جراحی قلب باز، مرکز باز توانی قلب نیز فعالیت و خدماتی را برای هم استانیهای عزیز و استانهای همجوار آغاز می کند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گلستان گفت: این اورژانس در ساختمانی به مساحت200 متر مربع با تعداد 26 تخت و تجهیزات و امکانات کامل راه اندازی شد.
 
وی اظهار داشت: برای اجرای این طرح سه میلیارد ریال از منابع مالی دانشگاه علوم پزشکی و درآمد بیمارستان امیرالمومنین(ع) هزینه شده است.
 
شهرستان کردکوی در غرب گلستان واقع شده است.
کد مطلب 1291642

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