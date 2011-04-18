حمله آمریکا به لیبی پدرم را شوکه کرد/ توطئه ای در حال شکل گیری است

به گزارش خبرگزاری مهر، "سیف الاسلام قذافی" در گفتگو با واشنگتن پست با بی اعتنایی به کشته شدن مردم بی گناه لیبی اظهار داشت: پدرم هیچ اقدام اشتباهی را انجام نداده و در برابر مخالفین کوتاه نمی آییم.

پسر دوم قذافی در مصاحبه با این روزنامه آمریکایی که حکایت از مخالفت خانواده قذافی با پایان دادن به خشونت ها در لیبی و عدم کناره گیری از قدرت است، گفت: جهان تنها بر اساس شایعه و تبلیغات به جنگ علیه لیبی پرداخته است.

سیف الاسلام قذافی تاکید کرد: از آمریکایی ها می خواهیم تا در آینده نزدیک کمیته ای حقیقت یاب را برای بررسی آنچه که در لیبی روی می دهد، اعزام کند. از دیدبان حقوق بشر می خواهیم تا به لیبی بیایند و دقیقا آنچه را که دراین کشور اتفاق افتاده است، بررسی کند. از دادگاه جنایی بین المللی نمی هراسیم و مطمئنیم که هیچ جنایتی را علیه مردم انجام نداده ایم.

پسر قذافی مخالفین پدرش را تروریست و گانگسترهای بی رحم خواند که ازسوی القاعده رهبری می شوند و به زودی در نتیجه اختلافات داخلی از هم پاشیده می شوند.

پسر قذافی خطاب به مردم لیبی گفت: توطئه ای بزرگ علیه لیبی در حال شکل گیری است و با یک جنگ داخلی در کشور و مداخله خارجی ها مواجه هستیم و شما نفت لیبی را تباه می سازید.

سیف الاسلام 38 ساله تاکید کرد: هیچ کس در خاورمیانه و مخصوصا در لیبی تصور نمی کرد که روزی "باراک اوباما" به این کشور یا یک کشور عربی حمله کند و این رویداد شوکی بزرگ برای همه حتی پدرم بود.

پسر قذافی گفت: نمی پذیرم که ارتش لیبی مردم را می کشد و این اتفاق نیفتاده و هرگز روی نمی دهد. هم اکنون بزرگترین مسئله تروریست ها و شبه نظامیان مسلح هستند واگر از دست آنها خلاص شویم، همه چیز حل می شود و پس از آن درباره اصلاحات گفتگو می کنیم.