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۲۹ فروردین ۱۳۹۰، ۱۳:۵۰

نمایشگاه بین المللی طلا و جواهر در مشهد برگزار می شود

نمایشگاه بین المللی طلا و جواهر در مشهد برگزار می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیرعامل نمایشگاه بین المللی مشهد گفت: چهارمین نمایشگاه بین المللی و تخصصی طلا و جواهر، سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی در مشهد برگزار می شود.

محمد سیدی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد، با اشاره به برگزاری این نمایشگاه در فضایی به وسعت هفت هزار متر مربع اظهار داشت: 100 شرکت عرضه کننده محصولات قیمتی، طلا، جواهرآلات، سنگ های قیمتی و ماشین آلات، در این نمایشگاه حضور دارند.

وی گفت: آشنایی با جدیدترین محصولات و ماشین آلات صنعت طلا و جواهر و همچنین برگزاری همایش و کارگاه تخصصی به همراه انعقاد قرارداد های داخلی و خارجی از دیگر اهداف این نمایشگاه تخصصی است.

مدیر عامل نمایشگاه بین المللی مشهد افزود: این نمایشگاه ها، با هدف واگذاری فضای کاملاً تخصصی جهت بازاریابی و معرفی کالاها و محصولات جدید، شناسایی رقبای تجاری قدرتمند و ارزیابی عملکرد آنها است.

سیدی با اشاره به نظر سنجی های دوره قبل این نمایشگاه تصریح کرد: بر اساس تحلیل فرم های نظر سنجی سومین نمایشگاه تخصصی طلا و جواهر مشهد مشخص شد بیش از هشتاد درصد غرفه داران از این نمایشگاه رضایت مندی داشته اند.

سیدی به حضور نمایندگی های دو کشور ایتالیا و ترکیه دراین نمایشگاه اشاره داشت و گفت: حضور نمایندگی های این دو کشور و بازدید متخصصان از کشورهای توانمند در صنعت طلا و جواهر بر جذابیت های این نمایشگاه می افزاید.

چهارمین نمایشگاه بین المللی و تخصصی طلا، جواهر، سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی، ساعت و ماشین آلات وابسته از 6 الی 10 اردیهشت در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی مشهد، برپا می شود.

کد مطلب 1291649

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