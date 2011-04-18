داریوش طلایی مدیر و مدرس موسیقی نخستین کارگاه تخصصی "خلاقیت در موسیقی ایرانی" با اعلام این خبر درخصوص از سرگیری دومین مرحله این کارگاه تخصصی به خبرنگار مهر، گفت : به دلیل تغییر و تحولاتی که سال گذشته در فرهنگستان هنر اتفاق افتاد پیگیری تشکیل دومین دوره کارگاه تخصص "خلاقیت موسیقی ایرانی" به شکل جدی صورت نگرفت و من هم با وجود برنامه ریزی برای برگزاری دور دوم این کارگاه و همچنین تعیین سرفصل های آموزشی از برگزاری مجدد این کارگاه منصرف شدم؛ ضمن اینکه مدیریت گروه موسیقی دانشکده هنرهای زیبا وقت بسیاری از من می گرفت ومن نتوانستم پی گیر برگزاری دور دوم این کارگاه ها باشم.

وی در ادامه افزود : فرهنگستان هنر اعلام آمادگی برای برگزاری دور دوم این کارگاه را کرده بود و پیرو صحبت هایی که در گذشته انجام داده بودیم قرار است برنامه ریزی منسجم برای برگزاری این کارگاه ها داشته باشم و در اولین فرصت دومین دور کارگاه تخصصی "خلاقیت در موسیقی ایران" را تشکیل می دهیم .

این نوازنده تار در ادامه صحبتهای خود به کم و کیف حضور علاقمندان در این کارگاه تخصصی اشاره کرد و گفت : نخستین دوره از برگزاری این کارگاه به صورت آزاد و فقط در جهت آشنایی علاقمندان موسیقی ایران به این هنر و خلاقیت های موجود در هفت دستگاه موسیقی برگزار شد و تعدادی از علاقمندان که فعالیت بیشتری در کارگاه داشتند برای دور دوم انتخاب شدند .

طلایی در ادامه به سرفصلهایی که درکارگاههای تخصصی خلاقیت در موسیقی ایران مطرح می شود اشاره کرد و گفت: نخستین دوره از برگزاری کارگاه تخصصی خلاقیت موسیقی ایرانی به طرح مباحث عام تر در حوزه موسیقی اختصاص داشت و رفته رفته مباحثی براساس کتابهایی چون تئوری موسیقی ایرانی و نگرشی به شیوه های نوین موسیقی ایرانی که از تالیف های خودم بود مطرح شد و قصد داشتم سرفصل دور دوم این کارگاه را در همین راستا بیان کنم ؛ به همین دلیل تنها آموزش صرف موسیقی مدنظرم نبود و دوست داشتم تمام علاقمندان موسیقی اصیل ایرانی به سمت و سوی درستی در جهت خلاقیت در موسیقی ایرانی هدایت شوند درهمین راستا تعریف بداهه نوازی، تکنوازی و آهنگسازی در موسیقی ایران از سرفصلهای مهم دور دوم کارگاه تخصصی خلاقیت در موسیقی ایرانی است.

وی در پایان با انتقاد از عدم انتشار ردیف آوازی استاد سروستانی توسط نشر مشکات گفت : ردیف آوازی استاد سروستانی در قالب 13 سی دی منتشر شده و قرار بود توزیع شود اما به دلایل نامعلوم هنوز دست ناشر مانده است این درحالی است که این مجموعه در خانه موسیقی رونمایی شد اما نمی دانم چرا ناشر از توزیع این آلبوم امتناع می کند وقتی دلیل را جویا می شوم مدیر این انتشارات می گوید که منتظر فرصت مناسب است و نمی دانم این فرصت چه زمانی از راه می رسد.