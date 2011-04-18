به گزارش خبرنگار مهر، پس از منتفی شدن برکناری مصلحی از وزارت اطلاعات واکنش رسانه ها و برخی چهره های سیاسی در این خصوص قابل تامل بود.

در آخرین ساعات کاری شب گذشته خبری بر روی تلکس های خبری مبنی برکناری وزیر اطلاعات منتشر شد اما با فاصله اندکی خبرگزاری های رسمی در گزارش های تکمیلی خود از استعفای مصلحی و پذیرش آن از سوی احمدی نژاد و انتصاب وی به سمت" مشاور رئیس جمهور در امور اطلاعاتی" خبر دادند.

این خبر با گذشت کمتر از یک ساعت از خروجی خبرگزاری ها حذف شد و دقایقی بعد خبرگزاری ها در خبری متحد الشکل اعلام کردند که حجت الاسلام حیدر مصلحی به دلیل مخالفت رهبر معظم انقلاب با کنارگیری اش در وزارت اطلاعات ماندنی شد، در حالی که خبرگزای جمهوری اسلامی ایران تا ساعت 22:30 هنوز خبر استعفای مصلحی را بر روی خروجی خود قرار داده بود.

سایتهای خبری نیز به فاصله کوتاهی از انتشار خبر مخالفت رهبر معظم انقلاب اسلامی با کناره گیری مصلحی از سوی خبرگزاریها به سرعت این خبر را با تیترها مختلفی بازتاب دادند.

برخورد روزنامه

روزنامه های خراسان، جوان و تهران امروز در تیتر نخست خود به انعکاس این خبر و بررسی شباهت استعفای وی با وزرای پیشین دولت پرداخته و به خبر مخالفت رهبر معظم انقلاب با این قضیه اشاره کردند.

روزنامه ملت ما و همشهری نیز با تیترهای مشابه «مخالفت رهبری با استعفای وزیر اطلاعات» و «مخالفت رهبری با تغییر وزیر اطلاعات» به این موضوع پرداختند.

اما روزنامه رسمی دولت (ایران) تنها با انتشار خبر استعفای مصلحی از سرپرستی این وزارتخانه توسط احمدی نژاد به خبر اول اکتفا کرد.

خبرگزاری دولت و برخوردی متفاوت

خبرگزاری ایرنا در موضع گیری متفاوت با سایر رسانه های کشور، خبر مخالفت رهبر معظم انقلاب با پذیرش استعفای مصلحی را جعلی و حاصل جوسازی برخی از رسانه های مغرض با استفاده از "شایعه، سانسور و ادعاهای خلاف" خواند.

با وجودی که نمی توان از عملکرد روزنامه های سراسری در انعکاس اخبار استعفا و سپس مخالفت رهبری با آن نیت خوانی کرد اما آنچه مسلم است عملکرد رسانه های رسمی دولت در این قضیه را می توان به نوعی در مقابل سایر رسانه های بزرگ کشور هم چون خبرگزاری ها و روزنامه های کثیرالانتشار قلمداد کرد.