ارتشهای جهان اسلام باید از ایران الگو بگیرند

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، آیت الله غلامعلی نعیم آبادی صبح دوشنبه در مراسم رژه نیروهای مسلح استان هرمزگان به مناسبت روز ارتش با بیان اینکه ارتش ما امروز مایه خیر و برکت و عزت ملت ایران است، بیان داشت: ما امروز در شرایطی به سر می بریم که شناخت ارتشها یک نیاز محسوب می شود.

وی افزود: متاسفانه امروز ارتشهای جهان اسلام به جای خدمت به اسلام و مسلمانان در خدمت مزدوران استکبار جهانی هستند و در جهت تحقق اهداف آنها حرکت می کنند.

نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان با اشاره به مستقل بودن ارتش جمهوری اسلامی ایران، عنوان کرد: استقلال ارتش ما به این معنی است که ارتش ما به طور مستقل خودش را اداره می کند و تنها گوش به فرمان رهبر است و به هیچ قدرت دیگری وابستگی ندارد.

آیت الله نعیم آبادی ادامه داد: دیگر ارتشهای جهان اسلام باید به خود بیایند و ببینند که در خدمت چه کسی هستند و از چه کسی فرمان می گیرند.

وی به الگو بودن ارتش کشورمان برای ارتشهای جهان اسلام اشاره کرد و اظهار داشت: ارتشهای منطقه و جهان اسلام باید یک لحظه به استقلال ارتش ایران بنگرند و از آن الگو بگیرند.

امام جمعه بندرعباس با اشاره به تقدیم 48 هزار شهید توسط ارتش برای حفظ نظام و انقلاب اسلامی، تصریح کرد: یکی دیگر از شاخصهای ارتش ما مردمی بودن آن است و امروز ارتش جمهوری اسلامی ایران در دل مردم و در کنار مردم قرار دارد.

آیت الله نعیم آبادی اضافه کرد: امام خمینی (ره) در گذشته خط ارتش را مشخص کردند و فرمودند اگر ارتش اصلاح شود استقلال کشور ما حفظ خواهد شد و امروز ارتش مورد نظر حضرت امام(ره) در کشور به وجود آمده است.

وی با اشاره به مومن بودن ارتش کشورمان، عنوان کرد: ارتش ما ارتشی است که اراده کرده با مبانی دینی آشنا شود و امروز عشق و ارتباط با قرآن و اسلام در ارتش ما موج می زند.

نماینده ولی فقیه در هرمزگان با تاکید بر اینکه ارتش رکن و اساس استقلال کشور است، بیان داشت: ما امروز به ارتش کشورمان افتخار می کنیم و به ارتشهای جهان اسلام می گوییم که از ارتش مومن کشورمان الگو بگیرند.