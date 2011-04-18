افزایش حقوق مستمری بگیران در صورت اجرای کامل قانون همسان سازی

علی اکبر خبازها در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی افزود: در مورد اجرای قانون خدمات کشوری و همسان سازی حقوق این افراد ماه پایانی سال گذشته با اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس نشستی برگزار شد که براساس آن نمایندگان مجلس رای دادند که همسان سازی اجرا و افزایش حقوق بازنشستگان به آنان پرداخت شود.

به گفته وی، قانون همسان سازی حقوق بازنشتگان به طور نسبی اجرایی شده اما به طور کامل باید در میان این افراد اجرایی شود تا تمامی بازنشستگان از افزایش حقوق برخوردار شوند.

رئیس کانون بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی تاکید کرد: در صورت همسان سازی کامل، حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی از 30 تا 50 هزار تومان افزایش پیدا می کند.

خبازها با اشاره به اینکه سال گذشته نرخ تورم 10 و نیم درصد بود در حالیکه مستمری بازنشتگان فقط 6 درصد افزایش یافت گفت:یکی دیگر از مواردی که نمایندگان مجلس رای به پرداخت آن در سال جاری دادند، اصلاح 6 درصد افزایش حقوق سال گذشته بازنشستگان بود.



