عملیات ناوشکن جماران در تنگه هرمز/ افزایش حضور ارتش در آبهای آزاد

به گزارش خبرنگار مهر، امیردریادار حبیب الله سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران امروز دوشنبه در حاشیه مراسم بزرگداشت ارتش جمهوری اسلامی ایران در جمع خبرنگاران در خصوص حضور این نیرو در آبهای آزاد عنوان کرد: جمهوری اسلامی ایران نیز مانند کشورهای دیگر این حق را دارد که در دریاهای آزاد حضور داشته باشد تا بتواند از منافع خود دفاع کند.

وی اضافه کرد: دلیل حضور ایران در دریای عدن برای تامین منافع جمهوری اسلامی ایران است، ضمن اینکه هم اکنون از 30 کشور دنیا در خلیج عدن حضور دارند.

دریادار سیاری ادامه داد: حضور ما در دریای مدیترانه نیز مطابق با قانون بین المللی و همچنین بازدید از بنادر کشورهای دیگر است.

وی افزود: ما در دیدارهای خود از بنادر کشورهای عمان، جیبوتی و سوریه اعلام کردیم که هدفمان از این حرکت مهم ابلاغ پیام صلح و دوستی به همه کشورهای منطقه است.

فرمانده نیروی دریایی ارتش در خصوص برنامه آینده این نیرو در آبهای آزاد عنوان کرد: حضور ما در دریاهای آزاد در آینده بیشتر خواهد شد .

سیاری همچنین درباره پروژه های جدید نیروی دریایی ارتش نیز عنوان کرد: در حال حاضر تجهیزات جدید و مدرنی برای نیروی دریایی ارتش در حال ساخت است که ماکت برخی از آنها در رژه روز ارتش به نمایش درآمد.

وی در پایان خبر از عملیات ناوشکن جماران در تنگه هرمز داد.