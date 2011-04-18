به گزارش خبرنگار مهر در قم، ابراهیم توبهیانی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری چهارمین مرحله آزمون زبان انگلیسی پیشرفته (MSRT) به همت دانشگاه باقرالعلوم(ع) گفت: آزمونMSRT MCHE معادل آزمون تافل است که از سوی وزرات علوم تحقیقات و فناوری در کشور برگزار میشود.
وی با بیان این مطلب که آزمون MSRT MCHE برای ارزیابی مهارتهای زبان آموزی داوطلبان دورههای دکتری یا متقاضیان تحصیل در دانشگاههای خارجی صورت میگیرد، افزود: همچنین برای دانشجویانی که قصد ادامه تحصیل در خارج از کشور از طریق وزارت خانه علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت خانه بهداشت و درمان را داشته باشند، داشتن حدنصاب نمره این آزمون زبان، الزامی است.
مدیر گروه زبان انگلیسی دانشگاه باقرالعلوم (ع) با اشاره به اینکه برخی از دانشگاههای واجد الشرایط کشور با تایید وزرات علوم تحقیقات وفناوری میتوانند این آزمون را برگزار کنند گفت: با توجه به پتانسیلهای دانشگاه باقرالعلوم (ع)، این دانشگاه توانسته است امتیاز برگزار ی این ازمون را اخذ کند.
وی خاطر نشان کرد: این آزمون به غیر از استان تهران در هیچ یک از استانهای همجوار قم برگزار نمیشود.
توبهیانی با بیان این مطلب که تمامی افرادطلبه وغیرطلبه که شرایط این آزمون (طبق آنچه در سایت سنجش اعلام شده) رادارند، میتوانند برای شرکت در آزمون ثبت نام کنند، ابرازداشت: تمام مراحل برگزاری آزمون MSRT MCHE شامل ثبت نام، ارسال مدارک، صدور کارت ورود به جلسه و اعلام نتایج به طور اینترنتی از طریق پایگاه اطلاع رسانی اداره کل بورس وزارت علوم به نشانی http: //iranscholarship. msrt. ir انجام میشود.
وی با اشاره به اینکه دوره پیشین این آزمون اسفند ماه سال گذشته برگزار گردید، تصریح کرد: چهارمین دوره آزمون زبان انگلیسی پیشرفته (MSRT)، ساعت ۸ صبح روز جمعه ۲۳ اردیبهشت ماه به صورت همزمان در شهرهای تهران، تبریز، اهواز، ارومیه، بابلسر، زاهدان، شیراز، مشهد، همدان و قم برگزارمی شود.
مدیر گروه زبان انگلیسی دانشگاه باقرالعلوم (ع) ظرفیت ثبت این آزمون را صدوبیست نفر اعلام کرد و یاداورشد: مهلت ثبت نام این آزمون تا دوم اردیبهشت ماه سال جاری است.
یاد آور میشود: محل برگزاری آزمون در قم میدان شهدا- ابتدای خیابان معلم- مرکز همایشهای دفتر تبلیغات اسلامی میباشد.
به همت دانشگاه باقرالعلوم ؛
چهارمین مرحله آزمون زبان انگلیسی پیشرفته در قم برگزار میشود
قم - خبرگزاری مهر: چهارمین مرحله آزمون زبان انگلیسی پیشرفته (MSRT) به همت گروه زبان انگلیسی دانشگاه باقرالعلوم (ع)، درقم برگزار میشود.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، ابراهیم توبهیانی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری چهارمین مرحله آزمون زبان انگلیسی پیشرفته (MSRT) به همت دانشگاه باقرالعلوم(ع) گفت: آزمونMSRT MCHE معادل آزمون تافل است که از سوی وزرات علوم تحقیقات و فناوری در کشور برگزار میشود.
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