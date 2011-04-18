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۲۹ فروردین ۱۳۹۰، ۱۲:۲۱

در سال گذشته/

پنج فیلم کوتاه در حوزه هنری ایلام ساخته شد

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیر حوزه هنری ایلام از ساخت پنج فیلم کوتاه توسط این مرکز هنری در طول سال گذشته خبر داد.

محمد علی قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: این پنج فیلم در موضوع های مختلف شامل انیمیشن، مستند و داستانی بوده است.

وی بیان کرد:  13 نمایش صحنه ای و خیابانی و فعالیتهای مختلفی نظیر چاپ و نشر کتاب شعر، نقد ادبی، خاطرات جنگ و مجموعه عکس و چاپ و نشر دو پوستر نیز در حوزه هنری ایلام انجام گرفته است.

قاسمی گفت: سال گذشته جشنواره ها و نمایشگاه های فرهنگی و هنری در رشته های تئاتر، عکاسی، هنرهای تجسمی توسط این مرکز هنری و فرهنگی برگزار شده است.

وی یادآور شد: برنامه های مختلفی در سال جاری برای ارتقای هنر و ادبیات در استان ایلام پیش بینی شده است.

 

کد مطلب 1291670

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