پنج فیلم کوتاه در حوزه هنری ایلام ساخته شد

محمد علی قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: این پنج فیلم در موضوع های مختلف شامل انیمیشن، مستند و داستانی بوده است.

وی بیان کرد: 13 نمایش صحنه ای و خیابانی و فعالیتهای مختلفی نظیر چاپ و نشر کتاب شعر، نقد ادبی، خاطرات جنگ و مجموعه عکس و چاپ و نشر دو پوستر نیز در حوزه هنری ایلام انجام گرفته است.

قاسمی گفت: سال گذشته جشنواره ها و نمایشگاه های فرهنگی و هنری در رشته های تئاتر، عکاسی، هنرهای تجسمی توسط این مرکز هنری و فرهنگی برگزار شده است.

وی یادآور شد: برنامه های مختلفی در سال جاری برای ارتقای هنر و ادبیات در استان ایلام پیش بینی شده است.



