تیم فوتبال دانش آموزان ایران به عنوان نایب قهرمانی جهان دست یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال دانش آموزی کشورمان یکشنبه شب در دیدار نهایی مسابقات فوتبال قهرمانی دانش آموزان جهان که در برزیل برگزار شد، به مصاف تیم آلمان رفت و با وجود ارائه یک بازی زیبا و تماشایی با نتیجه 4 بر 3 تن به شکست داد.

تیم فوتبال دانش آموزی ایران در این دوره از رقابت‌ها با تیم‌‎های آلمان، ایتالیا، شیلی و دانمارک در گروه D قرار داشت که به غیر از آلمان دیگر حریفان اروپایی و آمریکایی خود را با شکست روبه‌رو کرد. شاگردان اسماعیلی در مرحله یک هشتم نهایی تیم بلغارستان را با نتیجه 3 بر صفر و تیم ترکیه را در مرحله نیمه نهایی در ضربات پنالتی با نتیجه 5 بر 4 شکست دادند و فینالیست شدند.

ترکیب تیم فوتبال دانش آموزی ایران را آرمان قربان‌نژاد، پیمان سلمانی، آرام عباسی، محمدرضا قدرتی‌پور، ساسان رجب‌زاده کارپزی، میلاد صفایی، محمد دانشگر، محمد شمسی‌پور، علی علیپور، مرتضی زهراوی‌زاده، حسن فتح الله زاده، فرشید اسماعیلی، علی فتحیان، حسن قاسمی، محمد اکبری ذوالبین، کوروش رضایی، یوسف ارج دستجردی و پیمان حسین‌زاده تشکیل می دادند.

هدایت این تیم برعهده اسماعیل اسماعیلی بود و او را منوچهر بهمنی به عنوان سرپرست تیم همراهی می کرد. بیست و دومین دوره مسابقات فوتبال جهانی برزیل از 22 فروردین با حضور تیم‌هایی از 21 کشور در شهر "فورتالیزار" برزیل در چهار گروه برگزار شد.

تیم فوتبال دانش آموزی کشورمان بامداد چهارشنبه 31 فروردین ساعت 3:30 بامداد از طریق فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) به ایران باز می گردد.