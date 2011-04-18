منوریل ترافیک شهر زنجان را کاهش می دهد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سعید رفیعی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: کاهش ترافیک فعلی در سطح شهر زنجان از جمله هدف گذاری‌های انجام‌شده برای سال‌ جاری است و در این راستا مطالعات ساخت منوریل زنجان به‌زودی شروع می‌شود و امیدواریم عملیات اجرایی آن امسال آغاز شود.

وی با اشاره به اینکه ساخت منوریل برغم پرهزینه بودن آن، راهکار مناسبی برای مدیریت ترافیک شهر زنجان در شرایط فعلی محسوب می‌شود ادامه داد: در حال حاضر خیابان‌های مرکزی شهر، ظرفیت این حجم از خودروهای موجود را ندارد، به همین خاطر باید قبل از ایجاد مشکلات ترافیکی حادتر، این موضوع مطالعه و راهکارهای مناسب در این زمینه اتخاذ شود.

رفیعی بازگشایی معابر در کنار ساخت منوریل را از جمله برنامه‌‌های استان برای سهولت در تردد شهروندان عنوان کرد و یادآور شد: توسعه ناوگان حمل و نقل شهری و نیز اجرای پروژه ولایت که شمال شهر را به جنوب آن وصل می‌کند، از جمله اقدامات برای رفع مشکلات ترافیکی شهر خواهد بود.

معاون استاندار زنجان به ساخت تونل بعثت در مرکز شهر نیز اشاره کرد و افزود: با تأکید دولت در سومین دور از سفر استانی رئیس‌جمهور به زنجان مبنی بر توسعه عمران شهری و توجه به حمل و نقل عمومی، مقرر شد طرح مطالعاتی تونل بعثت آغاز شده و پس از بررسی همه جوانب، مراحل ساخت آن آغاز شود.

رفیعی ادامه داد: با توجه به حجم کار و همچنین پیگیری‌های صورت گرفته، مرحله مطالعاتی این طرح، آغاز شده است و اولین اقدام در این خصوص، حفر 6 حلقه چاه گمانه در مسیر این تونل بود که این کار از ابتدای امسال شروع و مراحل مطالعاتی ژئوتکنیک طرح به پایان رسیده است.

معاون عمرانی استاندار زنجان با بیان ‌اینکه برای ساخت تونل بعثت 15 میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است، خاطرنشان کرد: این مبلغ از محل اعتبارات وزارت کشور و معاونت برنامه‌ریزی نهاد ریاست‌جمهوری، تأمین خواهد شد.