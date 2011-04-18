ارتش جمهوری اسلامی مایه سربلندی و بالندگی نظام است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رئوفی نژاد ظهر دوشنبه در مراسم رژه نیروهای مسلح در زنجان با تاکید بر اینکه در جهان امروز داشتن آمادگی بالا و قدرت بازدارندگی ارتش جمهوری اسلامی ایران زبانزد خاص و عام شده افزود: ارتش و نیروهای مسلح ایران در راستای سیاست بازدارندگی همواره در راستای دفاع از کیان نظام اسلامی در آمادگی کامل قرار دارند.

وی با بیان اینکه ارتش جمهوری اسلامی ایران با داشتن روحیه خودباوری و خودکفایی مجهز به تجهیزات نظامی روز جهان است ادامه داد: ارتش جمهوری اسلامی مایه عزت، سربلندی و بالندگی نظام اسلامی است و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی با اتحاد و همبستگی نماد قوت و اقتدار نظام اسلامی هستند.

رئوفی نژاد، ارتش ایران را ارتشی مقدس، ولایی، اسلامی، در خدمت نظام و ملت و پیرو رهبری بودن را از خصوصیات مهم ارتش ایران عنوان کرد و افزود: جمهوری اسلامی ایران در بطن و متن مردم است و با تمام توان در راستای اهداف مردم، انقلاب و نظام اسلامی گام برمی دارد.

استاندار زنجان با تاکید بر اینکه ارتش هوشمند،توانمند و مجهز برخوردار باشد افزود: امروز ارتش جمهوری اسلامی ایران نیروی بازدارنده و ارتشی توانمند و مقتدر در منطقه خاورمیانه است.

رئوفی نژاد با اشاره به اینکه امروز ارتش ایران اسلامی بخاطر اینکه در خدمت مردم، رهبری و اسلام است به عنوان ارتشی مقدس محسوب می شود، افزود: امروز در جهان ارتشی را سراغ نداریم که همچون ارتش جمهوری اسلامی دارای صفاتی چون ولایی، اسلامی، مردمی بودن و شهادت طلب بوده و تقدس و عزت داشته باشد.

رئوفی نژاد با یادآوری حوادث اوایل پیروزی انقلاب اسلامی، توطئه های منافقین و ضد انقلاب را برای منحل کردن ارتش را به عنوان توطئه ای شوم در راستای ضدیت با نظام اسلامی عنوان کرد و گفت: ارتش در طی دوران دفاع مقدس فرماندهان و امیران بزرگی همچون، صیاد شیرازی، کشوری، قرنی، نامجو، و فروزنده را تقدیم دفاع از نظام جمهوری اسلامی ایران کرده است.

وی نامگذاری روز ارتش را تنها بعد از دوهفته برگزاری نخستین انتخابات در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را نشان از درایت ، تدبیر و دوراندیشی حضرت امام خمینی (ه) عنوان کرد و گفت: فرمان مدبرانه و کاملا حساب شده حضرت امام (ره) در آن دوران که منافقین و ضدانقلاب شعار انحلال ارتش را می دادند باعث شد که دشمنان و منافقین و ضدانقلاب به اهداف شوم و پلید در ضربه زدن به ایارن اسلامی خود نرسند.

رئوفی‌نژاد با تأکید بر اینکه نظام جمهوری اسلامی در دکترین سیاسی خود، حفظ امنیت و برقراری صلح جهانی را در اولویت قرارداده است، یادآور شد: ملت و نظام جمهوری اسلامی ایران، خواستار حفظ امنیت و صلح ملت‌های منطقه و حتی جهان بوده و با داشتن چنین دیدگاهی علاقه‌مند به اعتلاء و پیشرفت همه ملت‌ها است.

استاندار زنجان با بیان اینکه مردم ایران در طول 32 سال همواره شاهد توطئه‌های فراوان از سوی دشمنان قسم خورده برای حذف حکومت اسلامی بوده‌اند، اظهار داشت: نیروهای ‌مسلح و خصوصا ارتش، در پیروی از دستورات امام خمینی(ره) و فرامین مقام معظم رهبری و خدمت به مردم و تحکیم پایه‌های نظام و دستیابی به اهداف مقدس آن پیشقدم بوده و در این راه از جان و مال خویش نیز گذشته‌اند و همین پشتکار آنها، دشمنان و ضدانقلاب را همواره مأیوس کرده است.