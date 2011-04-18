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۲۹ فروردین ۱۳۹۰، ۱۲:۱۸

ضرغامی:

توانمندی‌های سینمای ایران از مزیت‌های جمهوری اسلامی است

توانمندی‌های سینمای ایران از مزیت‌های جمهوری اسلامی است

عزت‌الله ضرغامی در دیدار با جواد شمقدری توانمندی‌های سینمای ایران را از مزیت‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار مسائل مربوط به سینمای ایران و نحوه همکاری بیشتر صدا و سیما برای ارتقاء جایگاه سینمای کشور مورد بحث قرار گرفت.

جواد شمقدری معاون سینمایی و سمعی و بصری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این نشست گفت: حمایت‌های صدا و سیما از فیلم‌های سینمایی، مستند و کوتاه ایرانی و همچنین بازی‌های رایانه‌ای  جایگاه این تولیدات را ارتقاء و ضعف‌هایشان را کاهش می‌دهد.

شمقدری با اشاره به دیدارهای متعدد خود با رئیس سازمان صدا و سیما گفت: رشد سینما و تولیدات سینمایی ایران هدف مشترک رسانه ملی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است که نتیجه این اتفاق نظر توجه بیش از پیش صدا و سیما به سینما و دست اندرکاران آن است که تولید و پخش برنامه "هفت" نتیجه توجه سیما به سینما است.

وی افزود: رونق امروز سینمای ایران و همچنین رویکرد مردم به سینما نیز از تعامل همکاری خوب معاونت سینمایی و صدا و سیما است.

معاون سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از موافقت رئیس رسانه ملی با تشکیل اتاق فکر مشترک خبر داد و گفت: این اتاق فکر برای ارتقاء تولیدات سینمایی و حمایت از سینمای ایران ایجاد می‌شود.

شمقدری گفت: همکاری‌های خوب معاون سینمایی و صدا و سیما در ارتقاء کیفیت جشنواره فیلم فجر سال گذشته و همچنین رونق سینمای ایران در ایام نوروز نتیجه داد و ما امیدواریم استقبال مردم از فیلم های ایرانی و سینمای کشور تا پایان امسال و سال های آینده نیز ادامه داشته باشد.

در این جلسه رئیس رسانه ملی گفت: این همکاری‌های ارزنده به یاری خدا تداوم خواهد یافت. توانمندی‌های سینمای کشور از مزیت‌های نسبی جمهوری اسلامی ایران است و باید با تلاش همه دست‌اندرکاران ظرفیت‌های باالقوه سینما به سرعت به فعلیت برسد و خوشبختانه معاونت محترم سینمایی و همکاران ایشان تلاش‌های شایسته‌ای در این زمینه انجام داده‌اند.

کد مطلب 1291679

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