به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار مسائل مربوط به سینمای ایران و نحوه همکاری بیشتر صدا و سیما برای ارتقاء جایگاه سینمای کشور مورد بحث قرار گرفت.
جواد شمقدری معاون سینمایی و سمعی و بصری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این نشست گفت: حمایتهای صدا و سیما از فیلمهای سینمایی، مستند و کوتاه ایرانی و همچنین بازیهای رایانهای جایگاه این تولیدات را ارتقاء و ضعفهایشان را کاهش میدهد.
شمقدری با اشاره به دیدارهای متعدد خود با رئیس سازمان صدا و سیما گفت: رشد سینما و تولیدات سینمایی ایران هدف مشترک رسانه ملی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است که نتیجه این اتفاق نظر توجه بیش از پیش صدا و سیما به سینما و دست اندرکاران آن است که تولید و پخش برنامه "هفت" نتیجه توجه سیما به سینما است.
وی افزود: رونق امروز سینمای ایران و همچنین رویکرد مردم به سینما نیز از تعامل همکاری خوب معاونت سینمایی و صدا و سیما است.
معاون سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از موافقت رئیس رسانه ملی با تشکیل اتاق فکر مشترک خبر داد و گفت: این اتاق فکر برای ارتقاء تولیدات سینمایی و حمایت از سینمای ایران ایجاد میشود.
شمقدری گفت: همکاریهای خوب معاون سینمایی و صدا و سیما در ارتقاء کیفیت جشنواره فیلم فجر سال گذشته و همچنین رونق سینمای ایران در ایام نوروز نتیجه داد و ما امیدواریم استقبال مردم از فیلم های ایرانی و سینمای کشور تا پایان امسال و سال های آینده نیز ادامه داشته باشد.
در این جلسه رئیس رسانه ملی گفت: این همکاریهای ارزنده به یاری خدا تداوم خواهد یافت. توانمندیهای سینمای کشور از مزیتهای نسبی جمهوری اسلامی ایران است و باید با تلاش همه دستاندرکاران ظرفیتهای باالقوه سینما به سرعت به فعلیت برسد و خوشبختانه معاونت محترم سینمایی و همکاران ایشان تلاشهای شایستهای در این زمینه انجام دادهاند.
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