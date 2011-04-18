اصفهان رتبه دوم کشور را در ایجاد اشتغال پایدار دارد

هوشنگ قادریان در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان با اشاره به اشتغالزایی پایدار در استان اصفهان طی سال گذشته، افزود: استان اصفهان در سال گذشته موفق شد بیشترین میزان اشتغال پایدار را در سطح کشور پس از استان تهران به خود اختصاص دهد و بر همین اساس تمامی برنامههای خود در سال جاری را در راستای ایجاد فرصتهای شغلی پایدار متمرکز کرده است.
وی با بیان اینکه اشتغال پایدار در کشور ما به معنای ایجاد فرصتهای شغلی برای سالهای متمادی و 30 ساله نیست، اظهار داشت: متاسفانه پایداری فرصتهای شغلی که در استان اصفهان ایجاد شده است، به 30 سال نمیرسد.
مدیرکل کار و امور اجتماعی استان اصفهان با اشاره به اینکه برنامهریزیهای گستردهای به منظور اشتغال پایدار افراد جویای کار در سال جاری انجام شده است، تصریح کرد: تلاش میکنیم از سال جاری نسبت به ایجاد فرصتهای شغلی اقدام کنیم که فعالان در آن بتوانند فعالیت مستمر داشته باشند و پایداری در اشتغال به صورت استاندارد آن رعایت شود.
وی با اشاره به اینکه پیگیری برای رصد وضعیت افراد جویای کار، در حال کار و بیکار را بیش از پیش مورد توجه قرار دادهایم، اضافه کرد: در سال جاری مشخصات افراد جویای کار و مشغول به کار به صورت کامل ثبت میشود تا به این صورت از ادامه فعالیت آنها در بازار کار اطلاعات جامعی داشته باشیم.
قادریان با اشاره به مزیتهای اجرای این طرح، بیان داشت: با اجرای این طرح از سویی آمار و ارقام اعلام شده به سمت حقیقی شدن پیش میرود و از سوی دیگر یقین حاصل میشود که افراد در محل شغل خود حضور دارند و به فعالیت مشغول هستند.
وی با اشاره به اقدامات دولتهای نهم و دهم در مباحث اشتغالزایی گفت: خوشبختانه در دولتهای نهم و دهم، رکورد خدمترسانی و اشتغالزایی بیشتر از دیگر دولتهای فعال بوده است و در این مدت شاهد کاهش نرخ بیکاری در کشور بودهایم.
مدیرکل کار و امور اجتماعی استان اصفهان همچنین به فعالیتهای انجام شده در کمیته کارگری این استان اشاره کرد و افزود: کمیته کارگری استان اصفهان با محوریت قرار دادن مباحث فرهنگی و با برنامهریزیهای انجام داده موفق شد با همکاری بزرگان دینی و اجرایی این استان، محصولات فرهنگی بسیاری را در بین نسل جوان عرضه کرد و برنامههای متعددی را برای اشتغال این جوانان ارائه داد.
وی با تاکید بر اینکه کمیتههای کارگری در شهرستانهای استان اصفهان نیز بیکار نبودهاند، اظهار داشت: بدون شک کمیتههای کارگری تاثیر قابل توجهی در ایجاد فرصتهای شغلی داشتهاند که در این ارتباط نیز تلاش میکنیم این کمیتهها را تحت حمایت خود درآورده و گستره فعالیت آنها را وسیعتر کنیم.
قادریان با بیان اینکه جلسات بسیاری در حوزه اشتغال استان اصفهان برگزار شد، تصریح کرد: تا پایان نیمه دوم بهمنماه سال گذشته، بیش از 660 جلسه مرتبط با اشتغال در استان اصفهان برگزار شده بود که نکته قابل توجه در این جلسات، حضور و مشارکت مطلوب دستگاههای اجرایی مرتبط با حوزه اشتغال استان اصفهان محسوب میشود.
وی با اشاره به سهمیه حوزههای مختلف در فرصتهای شغلی ایجاد شده، اضافه کرد: بیشترین مشاغل ایجاد شده در استان اصفهان طی سال 89 در حوزههای ساختمان و صنعت ایجاد شده است اما در این میان نقش بخشهای مختلف اقتصادی و تولیدی نیز غیرقابل انکار است.
مدیرکل کار و امور اجتماعی استان اصفهان تاکید کرد: خوشبختانه تمامی حوزههای مرتبط اقتصادی استان اصفهان به منظور ایجاد فرصتهای شغلی در زمینههای مختلف نظیر صنعت، کشاورزی و خدمات نیز نقش قابل قبولی را ایفا کردهاند.
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