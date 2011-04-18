همدلی اصولگرایان زیر چتر جامعتین/ سرفهرست جریان اصولگرا نیستم

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا باهنر صبح دوشنبه در نشستی خبری با خبرنگاران ضمن تبریک روز ارتش از عملکرد نیروهای نظامی تقدیر و تشکر کرد و افزود: این سالگردها بهانه‌ای است تا از همت نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایران تقدیر و تشکر کنیم ، زیرا امروز شاهدیم ارتش ما استقلال کامل دارد. ضمن آنکه در اقتدار ملی و استفاده از فناور‌های جدید به خوبی ظاهر شده است.



وی در ادامه در پاسخ به پرسشی مبنی بر برکناری وزیر اطلاعات تصریح کرد: دیشب خبری مبنی بر استعفای حجت‌الاسلام مصلحی (وزیر اطلاعات) در رسانه‌ها منتشر شد اما رهبر معظم انقلاب از رئیس جمهور خواستند که وی کماکان فعالیت‌های خود را در دولت ادامه دهد.



این عضو ارشد در جریان اصولگرا همچنین در خصوص فعالیت وی و متکی در ستاد انتخاباتی جبهه پیروان خط امام و رهبری تصریح کرد: جناب آقای متکی پس از خروج از دولت به فعالیت‌های خود در جبهه پیروان خط امام و رهبری ادامه دادند و امروز به عنوان دبیرکل فارغ‌التحصیلان شبه قاره هند حضوری فعال و چشمگیر در جبهه پیروان دارند.



باهنر درباره این که آیا خبر سرلیست بودن او در ائتلاف اصولگرایان صحت دارد یا نه؟ گفت: در رسانه‌ها به نقل از غفوری فرد خبری مبنی بر اینکه بنده سرلیست جریان اصولگرا خواهم بود منتشر شد که در تماسی که با وی برقرار کردم او اعلام کرد چنین مطلبی را نقل نکرده بود.



وی در خصوص ستاد انتخاباتی جبهه خط امام و رهبری نیز افزود: در این ستاد نیروهای اصولگرا فعالیت دارند البته بنده، متکی و کوهکن نیز در این ستاد فعالیت می‌کنیم.



وی در خصوص عدم معرفی وزیر ورزش و جوانان به مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تشکیل وزارت ورزش و جوانان به تصویب و تایید مجلس رسیده است و شورای نگهبان نیز آن را تایید کرده است. از این رو این قانون لازم الاجراست البته رئیس جمهور می‌توانست ظرف مدت 3 ماه سرپرستی را برای این وزارتخانه معرفی کند اما از تاریخ 9/1/90 مهلت سرپرست نیز در این وزارتخانه به پایان رسیده است بنابراین انتظار داریم رئیس جمهور وزیر جدید را به مجلس شورای اسلامی معرفی نماید.



این نماینده مجلس گفت: تخصیص هر نوع اعتبار به سازمانهای تربیت بدنی و جوانان قانونی نیست ، زیرا باید وزیر معرفی شود تا بر این اساس اعتباری را به این وزارتخانه اختصاص داد.



خبرنگاری در ادامه این نشست خبری در خصوص وظایف ستاد انتخاباتی اصولگرایان در انتخابات آینده پرسید که دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین در پاسخ تصریح کرد: فعلاً درصددیم کارهای مطالعاتی را باز تعریف کنیم. ضمن آنکه باید منتظر حضور نامزدها در عرصه انتخابات نیز بود. البته برخی نمایندگان فعلی جزو کاندیداها خواهند بود ، اما باید با مذاکره و گفتگو فعالیت‌های انتخاباتی را به پیش برد.



وی گفت: فعالیت‌هایی همچون معرفی کاندیداها باید در زمان معین و مشخص خود صورت پذیرد اما ساز و کارهایی همچون مذاکره و گفتگو را می‌توان آغاز نمود ، زیرا همواره بر افزایش ظرفیت اصولگرایی در فضای سیاسی تاکید داریم و در تلاشیم در این راستا فعالیت نماییم.



باهنر در خصوص اجلاس جبهه پیروان خط امام و رهبری که در اول اردیبهشت ماه برگزار می شود، گفت: در آن اجلاس مباحثی همچون قیام مردم منطقه و وحدت اصولگرایان مطرح خواهد شد.



وی در ادامه تصریح کرد: البته باید بر بازتعریفی جریان اصولگرا و اصلاح طلب در فضای سیاسی کشور تاکید کرد. از این رو اگر جریان اطلاع طلب بتواند بازتعریف دقیقی از خود ارایه دهد و همچنین تکلیف خود را با سران فتنه روشن نماید می‌تواند در انتخابات آینده شرکت کند.

باهنر ادامه داد: اگر اصلاح طلبان این رویکرد را دنبال کنند ما از فعالیت آنها در انتخابات آینده استقبال خواهیم کرد.

عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس درباره اینکه آیا مجلس شورای اسلامی بنا ندارد درباره اقدامات دولت به خصوص عدم معرفی وزیر ورزش و جوانان برخوردی فراتر از نامه با رئیس جمهور داشته باشد، اذعان داشت: نمایندگان مجلس تمام تلاش خود را به کار خواهند بست تا کار به نقاط حساس نرسد.

وی با اشاره به جایگاه بالای رسانه ها در فضای سیاسی و اجتماعی تصریح کرد: البته رسانه ها نیز می توانند در این زمینه موثر واقع شوند چرا که با ورود به موقع و دقیق رسانه ها کار به جاهای باریک و حساس نخواهد انجامید.

دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین با اشاره به رویکرد سال 90 اذعان داشت: امسال از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال جهاد اقتصادی نامگذاری شده است البته باید به چرایی و چگونگی این نامگذاری پاسخ داد.

وی با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری از دو سال پیش بر مقوله اقتصاد تاکید ویژه ای نموده اند، تصریح کرد: بر اساس چشم انداز 1404 ایران باید جایگاه بالا و والایی را در منطقه ایفا نماید، البته در بعد علم و فناوری توانسته ایم فعالیتهای خوبی را انجام دهیم اما در بعد اقتصادی با توجه به موقعیت هایی که در آن قرار گرفته ایم هنوز نتوانسته ایم به جایگاه مطلوب نائل گردیم.

باهنر گفت: مجلس شورای اسلامی با توجه به نامگذاری امسال کمیسیون ویژه ای را تشکیل داد تا بتواند مسائل را با دقت پیگیری نماید.

وی همچنین با اشاره به اجرای هدفمند شدن یارانه ها افزود: خوشبختانه پس از اجرای طرح هدفمند شدن یارانه ها جلوی ریخت و پاش ها گرفته شد اما باید در زمینه کسب و کار با دقت و حساسیت ورود پیدا کرد تا بتوانیم در این زمینه نیز موفق گردیم.

باهنر در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر معرفی مفسدان اقتصادی و اینکه آیا با معرفی این مفسدین موافق هستید یا نه، تصریح کرد: معتقدم این موضوع مشکلی را حل نمی کند البته نباید در زمینه معرفی مفسدان سیاسی جنبه تبلیغاتی آن را در نظر گرفت زیرا در گذشته افرادی به عنوان مفسد اقتصادی معرفی شدند اما با بررسی ها مشخص شد که این گونه نبوده است و از آنها معذرت خواهی کردند.

دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین همچنین دامن زدن به مسائل حاشیه ای را به صلاح ندانست و گفت: مواردی که به برتری ایران و اسلام یا بهتر است بگویم همان مکتب ایرانی مطرح شده بود را به صلاح نمی دانم چرا که امروز شاهد تحولات عمیق در کشورهای منطقه هستیم که این تحولات نشات گرفته از اسلام است.

وی اضافه کرد: آمریکا تمام تلاش خود را به کار بسته تا موج بیداری را منحرف کند یا بر این موج سوار شود اما در این مسیر نیز موفق نخواهد بود.

باهنر در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر درباره ادغام وزارتخانه‌ها (ادغام وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی و راه و مسکن) اظهار داشت: در قانون برنامه پنجم مجلس تصویب کرده است وزارتخانه‌ها کاهش یابد از این رو دولت باید اقداماتی را مبنی بر کاهش وزارتخانه‌ها انجام دهد.

نایب رئیس سابق مجلس افزود: بنده نیز دیروز با خبر شدم دولت در اقدامی وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی و همچنین راه و مسکن را در یکدیگر ادغام کرده است، البته قوه مجریه باید لایحه‌ای را در خصوص ادغام وزارتخانه‌ها به مجلس تقدیم کند تا در آن شرح وظایف و نام جدید وزارتخانه‌ها مشخص شود.

این فعال سیاسی در ادامه در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر درباره تعیین ساز و کار اصولگرایان در انتخابات مجلس نهم تصریح کرد: نیروهای اصولگرا فعالیت‌های خود را در راستای وحدت و همدلی انجام می‌دهند اما معتقدم در این دوره شاهد تشکیل سه ضلعی که بین اصولگرایان در انتخابات مجلس هشتم اتخاذ شده بود نباشیم و شاید این اضلاع افزایش یابد. از این رو تمام تلاش خود را به کار خواهیم بست تا وحدت حداکثری در جریان اصولگرا به منصه ظهور برسد.

دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین همچنین به ساختار اصولگرایان در انتخابات گذشته اشاره کرد و یادآور شد: در انتخابات مجلس هشتم شاهد حضور ائتلاف‌ها و گروه‌هایی بودیم که با نام و تابلوی اصولگرایی در انتخابات حضور یافته بودند. بنابراین در خصوص وحدت و ائتلاف فراگیر در جریان اصولگرا باید تصریح کرد، نیروهای اصولگرا تمام اقدامات خود را به کار خواهند بست تا در استانهای بزرگ همچون تهران، مشهد و اصفهان لیست فراگیر خود را اعلام کنند.

وی در خصوص اینکه نتیجه وحدت در جریان اصولگرا چه زمانی اعلام خواهد شد، افزود: همان طور که اشاره کردم در انتخابات دوره گذشته افراد و تشکل‌هایی از نام و تابلوی اصولگرایی استفاده کردند به طوری که عده‌ای در فهرست جبهه متحد اصولگرایان ورود یافتند و آن را تغییر دادند که این کاری غیراخلاقی بود، اما در انتخابات آینده درصددیم وحدت و همدلی را یک ماه قبل از انتخابات اعلام نماییم.