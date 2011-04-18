جلسات درس اخلاق به زبان انگلیسی در حرم حضرت معصومه(س)

حجت الاسلام رسول نقوی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم گفت: جلسات هفتگی اخلاق و معارف اسلامی به زبان انگلیسی شنبه‌ها بعد از نماز مغرب و اعشاء به مدت یک ساعت در دارالتلاوه حرم کریمه اهل بیت(ع) برگزار می‌شود.



وی اظهار داشت: در هفته جاری دومین جلسه اخلاق و معارف اسلامی برگزار شده است که این جلسات شامل پرشش و پاسخ، قرآن و ترجمه و همچنین نیم ساعت سخنرانی در خصوص اخلاق و معارف اسلامی به زبان انگلیسی است.



نقوی با اشاره به اینکه تا کنون برنامه‌های خاصی از جمله اجرایی برنامه‌های معارف اسلامی برای خانواده‌های خارجی در قم نداشته‌ایم افزود: هدف موسسه بین المللی مطالعات اسلامی اجرایی برنامه‌های دینی برای خانواده‌های خارجی مقیم قم است و همچنین آشنایی دانشجویان در حال یادگیری زبان انگلیسی که با لغات اسلامی بیشتر آشنا شوند.



وی هدف دیگر این جلسات را آشنایی بیشتر مبلغانی عنوان کرد که قصد دارند برای تبلیغ دین اسلام به کشورهای اسلامی سفر کنند و گفت: زائرانی که از کشورهای مختلف به قم آمده‌اند می‌توانند از این جلسات استفاده کنند.



معاون فرهنگی تربیتی موسسه بین المللی مطالعات اسلامی اظهار داشت: ‌ هدف دیگر این موسسه، بیان معارف اسلامی با دیدگاه شیعه به زبان بین المللی است که شیعیان غیر ایرانی بتوانند از معارف اسلامی حوزه به زبان انگلیسی استفاده کنند.



وی در خصوص سخنرانان جلسات اخلاق و معارف اسلامی اضافه کرد: این جلسات دارای سخنرانان متفاوت است که در حال حاضر تا چهار جلسه سخنران آن حجت الاسلام محمد علی شمالی، رئیس موسسه بین المللی مطالعات اسلامی دارای مدرک دکتری از لندن است.



نقوی در پایان در رابطه با کسانی که خواهان شرکت در این جلسات هستند افزود: افراد علاقمند می‌توانند با شماره ۲۹۲۰۰۳۶ تماس بگیرند و شماره همراه خود را بدهند که هر هفته توسط موسسه پیامک جلسات و سخنران آن برای آنها ارسال شود.

