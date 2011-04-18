به گزارش خبرگزاری مهر، براساس این تفاهم نامه یکساله که به امضاء برزو مختاری مدیرعامل صحا و جعفر محمودی رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی رسیده است، صندوق متعهد می‌شود تا تسهیلات مالی واحدهایی که در حوزه الکترونیک به فعالیت می‌پردازند را با کارمزد کم و بازپرداخت مناسب تامین کند.

همچنین مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیز متعهد می‌شود که در خصوص تعریف و نظارت بر اجرای پروژه ها نظارت داشته باشد.

مختاری مدیرعامل صندوق حمایت از تحقیقات وتوسعه صنایع الکترونیک در این نشست با اشاره به چگونگی میزان تسهیلات و نحوه بازپرداخت آنها تصریح کرد:‌ تسهیلاتی که در قالب وام و با کارمزد 4 تا 12 درصد به متقاضیان داده می‌شود به صورت مرحله ای بوده و به صورت نظارتی و تدریجی اختصاص پیدا می‌کند تا بتوان نظارت دقیقی را بر نحوه اجرای کار داشت.

وی افزود:‌ سقف خاصی برای اختصاص تسهیلات در نظرگرفته نشده و براساس پیش بینی‌ها مدت زمان بازپرداخت وامها تا 60 ماه تعیین شده است.

وی گفت: این تسهیلات به پروژه هایی که در زمینه های پژوهش در حوزه تجارت الکترونیک، آموزش‌های کاربردی و تخصصی در حوزه تجارت الکترونیک، خدمات فنی و مهندسی در حوزه تجارت الکترونیکی، ایجاد زیر ساخت¬های فنی تجارت الکترونیکی و... اختصاص پیدا می‌کند.

مختاری همچنین از اولویت بندی پروژه‌ها برای استفاده از تسهیلات خبر داد و گفت: به زودی فهرستی از پروژه های اولویت دار حوزه الکترونیک تهیه خواهد و منتشر خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه تسهیلات تخصیصی در کمترین زمان ممکن اختصاص می یابد اظهار کرد:‌ پس از بررسی فنی و اقتصادی پروژه ها و تعیین صلاحیت لازم که توسط مرکز صورت می‌گیرد پروژه ها به صندوق معرفی می‌ شوند و با طی کردن مراحل لازم، ظرف کمتر از 45 روز تسهیلات اختصاص خواهد یافت.

مدیر عامل صندوق حمایت از تحقیقات وتوسعه صنایع الکترونیک گفت: میزان تسهیلات اعطایی، وثیقه دریافتی و نحوه بازپرداخت تسهیلات از متقاضیان متناسب با نوع تسهیلات یا تعهدات و ضمانت‌نامه‌های صادره مطابق آئین‌نامه‌ها و درچارچوب ضوابط و مقررات صندوق خواهد بود.

مختاری در بخش دیگری از سخنان خود به عملکرد صندوق در سال گذشته اشاره کرد و گفت: در سال 89 تلاش خوبی در حوزه فعالیت صندوق گسترش پیدا کرد به طوری که 42 درصد تسهیلات گیرندگان برای نخستین بار به صندوق مراجعه و از تسهیلات استفاده کردند.

وی ادامه داد: همچنین حجم کاری فعالیت صندوق در سال گذشته نسبت به سنوات قبل دو برابر شد به طوری که در سال 89 تعداد 9 تفاهم نامه همکاری با مراکز مختلف علمی و پژوهشی به امضاء رسید.

مختاری در ادامه اظهار کرد: این صندوق تلاش می‌کند تا از تمامی ظرفیت‌ها و امکانات موجود خود در جهت حمایت از تلاش های بخش خصوصی با ارائه تسهیلات مالی و اعتباری و همچنین ارایه مشاوره استفاده کند.

همچنین دراین نشست محمودی رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیز ، این تفاهم نامه را سرآغاز خوبی برای همکاریهای دو جانبه دانست و گفت: با این اقدام شرکتهای تعاونی و خصوصی که مایلند در حوزه تجارت الکترونیکی پروژه انجام دهند می‌توانند با مراجعه به ما و کسب اطلاعات لازم نسبت به استفاده از تسهیلات درنظر گرفته شده اقدام کنند.

وی،‌ حضور پیش قدم شدن صندوق را در این راستا نقطه عطفی در زمینه حمایتهای مالی و اعتباری از بخش خصوصی دانست و گفت: صندوق با این کار تلاش کرده است تا با مدیریت بر نقدینگی ،‌به دنبال حمایت همه جانبه از فعالان اقتصادی باشد.

محمودی در ادامه گفت: براساس این تفاهم نامه مرکز متعهد می‌شود تا طرح‌های واجد شرایط و مورد تایید را به صندوق معرفی کند همچنین ارایه مشاوره به صندوق جهت ارزیابی فنی طرحها و مشاوره در زمینه نظارت بر فرآیند اجرای پروژه‌هایی که از تسهیلات استفاده کرده اند و ... از مواردی است که براساس تفاهم نامه باید به آن بپردازد.